Пропалестинські активісти на самокатах прорвалися на авіабазу в Британії: пошкоджено 2 літаки

Пропалестинські активісти прорвалися на самокатах на базу Королівських ВПС Великої Британії у Брайз-Нортон. Внаслідок цього були пошкоджені британські військові літаки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Як активісти прорвалися на британську військову базу

Пропалестинська група Palestine Action опублікувала у соцмережі X допис, де повідомила про проникнення її активістів на найбільшу базу Королівських ВПС Великої Британії, де проживає приблизно 5 800 військовослужбовців, 300 цивільних співробітників та 1 200 підрядників.

На відео, яке поширила група в мережі, видно, як людина наближається до літака на самокаті, поки грає музика. Зрештою активіст розпилив червону фарбу на 2 літаки, цим самим пошкодивши їх.

Пропалестинські активісти пошкодили 2 військові літаки на найбільшій авіабазі Великої Британії / Відео з акаунту Palestine Action у соцмережі Х

У заяві Palestine Action також наголосила, що літаки з цієї авіабази щодня вилітають на базу Королівських ВПС Акротірі на Кіпрі.

У групі також сказали, що для розпилення червоної фарби на турбінні двигуни двох Airbus Voyager використовували перероблені вогнегасники, а подальших пошкоджень було завдано за допомогою ломів.

Червона фарба, що символізує палестинське кровопролиття, також була розбризкана по всій злітно-посадковій смузі, а на місці події залишили прапор Палестини,

– йдеться у заяві.

Обом активістам вдалося уникнути охорони та арешту.

Як відреагувала британська влада на вандалізм

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав у соцмережі Х, що акт вандалізму, скоєний на авіабазі Брайз-Нортон, є ганебним.

"Наші Збройні Сили представляють найкраще з Британії та щодня ризикують своїм життям заради нас. Це наш обов'язок підтримувати тих, хто нас захищає", – написав очільник британського уряду.

Міністерство оборони Великої Британії також засудило дії пропалестинської групи, додавши, що тісно співпрацює з поліцією, яка проводить розслідування цього інциденту.