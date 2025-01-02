У Британії знайшли жінку, яка зникла понад 50 років тому: вона жива та здорова

У Великій Британії завершили одне з найдовших розслідувань у країні: виявили живою Шейлу Фокс. Вона зникла у 1972 році в місті Ковентрі.

Виявилося, що жінка вже живе в іншій частині країни. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про пошуки жінки

Шейлі Фокс, яка зараз має 68 років, було лише 16, коли вона зникла. У 1972 році поліція Західного Мідленду повідомила, що дівчина жила з батьками і, ймовірно, мала стосунки з чоловіком, а також не виключала, що вона вже могла залишити район проживання.

Днями поліція Вест-Мідлендса відновила пошуки, закликавши громадськість допомогти знайти її. У соцмережах і на офіційному сайті опублікували її фото, зроблене в момент зникнення.

Через кілька годин після публікації поліція отримала інформацію, яка привела до успішного завершення розслідування. Правоохоронці підтвердили, що жінка жива і перебуває у доброму стані. Нині Шейла проживає в іншій частині країни.

Ми раді повідомити про завершення одного з найтриваліших розслідувань зникнення людини, яке проводила поліція Західного Мідленду,

– зазначили в поліції.