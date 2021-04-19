Без масок і дотримання дистанції: влада Британії сама кличе людей на масовий концерт

Велика Британія з 12 квітня почала поступово знімати карантинні обмеження на тлі вакцинації населення. Вже 2 травня в Ліверпулі організують концерт, на який уряд сам запрошує людей. Головна перевага – вперше за довгий час маски й дотримання масової дистанції не потрібні.
Джерело:Deutsche Welle
На концерті виступить рок-гурт з Манчестера Blossoms. Сам захід є частиною пілотного проєкту уряду щодо виходу з коронакризи.
До слова У Великій Британії пом’якшують карантинні обмеження
Загалом на захід впустять 5 тисяч охочих "відірватися". Їм обіцяють, що на концерті не потрібно буде використовувати захисних засобів і дотримуватися соціальної дистанції.
Натомість умовою відвідування концерту є негативний тест на коронавірус. Одразу після події всіх відвідувачів знову протестують.
Міністр охорони здоров'я Метью Генкок розповів, що результати пілотного проєкту відіграють важливу роль у концепції безпеки Великої Британії.
Коротко про коронавірус у Великій Британії:
- Об'єднане Королівство чи не найбільше в Європі постраждало від пандемії коронавірусу. За весь час там виявили понад 4 мільйони випадків хвороби, 127 тисяч хворих померли.
- Втім масова вакцинація населення допомогла Великій Британії почати послаблення карантинних обмежень. Це відбулося 12 квітня.
- Загалом вже 48% населення держави отримали першу дозу вакцини. Обидві дози отримали близько 12% громадян.