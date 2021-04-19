Без масок і дотримання дистанції: влада Британії сама кличе людей на масовий концерт

Велика Британія з 12 квітня почала поступово знімати карантинні обмеження на тлі вакцинації населення. Вже 2 травня в Ліверпулі організують концерт, на який уряд сам запрошує людей. Головна перевага – вперше за довгий час маски й дотримання масової дистанції не потрібні.

На концерті виступить рок-гурт з Манчестера Blossoms. Сам захід є частиною пілотного проєкту уряду щодо виходу з коронакризи.

До слова У Великій Британії пом’якшують карантинні обмеження

Загалом на захід впустять 5 тисяч охочих "відірватися". Їм обіцяють, що на концерті не потрібно буде використовувати захисних засобів і дотримуватися соціальної дистанції.

Натомість умовою відвідування концерту є негативний тест на коронавірус. Одразу після події всіх відвідувачів знову протестують.

Міністр охорони здоров'я Метью Генкок розповів, що результати пілотного проєкту відіграють важливу роль у концепції безпеки Великої Британії.

Коротко про коронавірус у Великій Британії: