Окупантам буде спекотно: Британія показала, на що здатні танки Challenger 2, які отримає Україна

Велика Британія 16 січня офіційно оголосила, що надасть Україні танки Challenger 2. Україна отримає відразу цілу ескадрилью танків.

У Міноборони Великої Британії вирішили продемонструвати, на що здатні їхні танки. Особливістю танка Challenger 2 є його 120-мм гармата L30A1 довжиною 55 калібрів.

Дізнайтесь більше Ескадрилья танків від Британії: скільки Challenger 2 отримає Україна

Родзинка танку Challenge – його гармата

Гармата в Challenger 2 нарізна та використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання. Challenger 2 потребує своїх боєприпасів, як бронебійно-підкалібрних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними HESH – бронебійно-фугасними снарядами.

Бронебійно-фугасні снаряди дозволяють ефективно знищувати укріплення та легкоброньовану техніку противника на дальностях до 8 кілометрів, а також виводи з ладу танки противника завдяки значним пошкодженням без пробиття броні.

У Британії показали роботу танка Challenge: відео

Інформація про рівень захисту танка не розголошується, але відомо, що в Challenger 2 використовується друге покоління броні Chobham. Це спеціальні пакети з керамічних та металевих елементів з вольфраму або збідненого урану.

Такий захист максимально ефективний, як проти підкаліберних боєприпасів, так і від кумулятивних. Окрім того, для Challenger 2 розроблені й додаткові модулі бронювання, які збільшують його вагу з 64 тонн до 75 тонн.

Британія оголосила про потужну допомогу Україні

В уряді Великої Британії 16 січня підтвердили, що відправлять Збройним Силам потужні танки Challenger 2. Раніше передачу танків анонсував британський прем'єр Ріші Сунак.

В один з найбільш пакетів військової допомоги від Великої Британії, окрім 14 танків Challenger 2, увійшли ще: