У Британії від COVID-19 помер 100-річний ветеран, який зібрав медикам 37 мільйонів євро

У Великій Британії 2 лютого від коронавірусу помер 100-річний ветеран Том Мур. Кілька днів тому його госпіталізували з проблемами. На початку епідемії він зібрав на підтримку британських медиків понад 37 мільйонів євро.
Джерело: твіттер Captain Tom Moore
Про смерть ветерана повідомила його донька. Том Мур кілька тижнів лікувався від пневмонії, а потім отримав позитивний результат тесту на COVID-19.
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Останній рік життя нашого батька був просто чудовим. Він помолодшав і відчув те, про що міг тільки мріяти. Він був неймовірним батьком і дідусем, і вічно житиме в наших серцях,
– заявили його дочки.
Видання ВВС пише, що помер чоловік в оточенні близьких.
Реакція Єлизавети ІІ
Королева у своєму інстаграмі висловила співчуття родині сера Тома Мура.
Її Величність рада, що бачилася з ветераном та його родиною у 2020 році. Думки Єлизавети ІІ та королівської родини зараз із близькими чоловіка.
Що відомо про Тома Мура
- Він – ветеран Другої світової війни, служив в Королівських військово-повітряних силах.
- На початку 2020 року він пройшов курс лікування від раку і відновлював рухливість після перелому стегна.
- На початку квітня заявив, що до свого 100-річчя (30 квітня) пройде 100 кіл по задньому дворі свого будинку. А люди, які хочуть його підтримати, можуть перерахувати гроші медикам.
- Мур розраховував зібрати тисячу фунтів, однак люди надіслали 33 мільйони фунтів – понад 37,5 мільйона євро. Гроші перерахували понад півтора мільйона людей.
- Досягнення чоловіка внесли до Книги рекордів Гіннеса. Після цього Єлизавета ІІ посвятила ветерана у лицарі.