Без масок і дистанції: у Британії провели концерт для 5 тисяч людей – відео

У Великій Британії 2 травня провели концерт для 5 тисяч глядачів. Особливої незвичності заходу додало те, що від людей не вимагали бути у захисних масках та дотримуватися соціальної дистанції.
Джерело:DW
У Ліверпулі перед глядачами виступив британський гурт Blossoms. Щоб потрапити на концерт, люди мали заповнити анкету для органів охорони здоров'я та пред'явити негативний результат ПЛР-тесту.
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Науковці досліджуватимуть, як на ризик зараження коронавірусом впливають якість повітря, інтеракція людей у залі, масові пересування в приміщенні, а також вживання алкоголю,
– мовиться у повідомленні.
Концерт Blossoms відбувся у спеціально зведеному наметі.
Окрім того, влада країни анонсувала 2 вечірки.
Концерт Blossoms у Ліверпулі: дивіться відео
Велика Британія готова послабити карантин
- Через покращення епідеміологічної ситуації у Великій Британії планують послабити карантин.
- Глава МЗС Домінік Рааб оголосив, що країна перебуває на останньому етапі боротьби з пандемією.
- Більшість соціальних обмежень планують зняти до 21 червня.
- Водночас влада вже попередила, що захисні маски та соціальна дистанція залишаться обов'язковими.