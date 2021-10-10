У Британії створили сервіс для захисту жінок під час прогулянок наодинці

У Великій Британії створили сервіс, який покликаний захистити жінок під час прогулянок наодинці. Якщо жінка не прийде вчасно, то сервіс викликатиме поліцію.

Відповідний додаток запустила телекомунікаційна компанія BT Group. Він називається Walk Me Home або "Проведи мене додому".

До теми Конкурент Apple Pay та Google Pay: Mastercard запускає новий сервіс безконтактних оплат

У Британії запустили сервіс для захисту жінок

Виконавчий директор компанії Філіп Янсен розповів, що програма працює як додаток на мобільному телефоні. Він дозволятиме жінка приєднуватись до системи GPS-спостереження під час прогулянок. Автори зазначають, що сервіс буде корисний жінкам, які гуляють наодинці.

Додаток дозволить користувачам увімкнути систему GPS-спостереження. Якщо людина не прибуде до місця призначення вчасно, то програма викличе екстренні служби,

– розповіли розробники.

У компанії пояснили, яким чином працюватиме програма:

перед тим як піти гуляти, – користувачки запускатимуть додаток, телефонуватимуть чи відправлятимуть SMS за номером 888;

завдяки цьому трекер почне GPS-відстеження;

далі він розрахує орієнтовний час на дорогу;

у момент, коли жінка вже має дійти до кінцевої точки, вона отримає повідомлення від трекера;

якщо користувачка не відповідає, – сервіс викликає екстрені служби.

Проте виконавчий директор пояснив, що для повноцінного запуску додатку, – треба протестувати його та знайти фінансування.

Що передувало створенню сервісу