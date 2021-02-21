Велика Британія планує вакцинувати всіх дорослих від COVID-19 до кінця липня

Уряд Великої Британії запропонує усім дорослим громадянам зробити щеплення від COVID-19 до кінця липня. Наразі у країні першу дозу вакцини введено 17 мільйонам жителів.

Людям старше 50 років планують зробити перші щеплення до 15 квітня. Про це повідомив прем'єр-міністр Борис Джонсон.

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Планують вакцинувати усіх дорослих

Ми прагнутимемо запропонувати щеплення кожному дорослому до кінця липня, допомагаючи найбільш вразливим верствам населення, і зробимо подальші кроки, щоб послабити деякі з наявних обмежень,

– зазначив глава уряду.

Він також наголосив, що влада має намір ввести першу з двох доз вакцини від коронавірусу всім людям старше 50 років до 15 квітня.

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За інформацією британських ЗМІ, Борис Джонсом може у понеділок також оголосити про обережне скасування обмежень у сфері економічної діяльності.

Водночас прем'єр попередив, що не варто думати про кінець пандемії. За його словами, ізоляційні заходи скасовуватимуть поступово і повільно.

Не має бути жодних сумнівів – шлях виходу з ізоляції буде обережним і поетапним, оскільки ми всі продовжуємо захищати себе і тих, хто нас оточує,

– додав Борис Джонсон.

Ситуація з коронавірусом у Великій Британії: коротко

Джерело: Worldometers