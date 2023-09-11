Помічник депутата парламенту Британії виявився китайським шпигуном, – The Times

У Великій Британії затримали помічника депутата парламенту. Його підозрюють у шпигунстві на користь Китаю.

У поліції заявили, що розслідування продовжують офіцери контртерористичного управління, яке займається справами шпигунства.

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У Британії затримали китайського шпигуна

За словами високопоставленого джерела видання The Times, затримання китайського шпигуна у парламенті Британії можна вважати серйозною ескалацією з боку Пекіна.

Припускається, що підозрюваний чоловік, якому близько 20 років, пов'язаний із низкою високопоставлених депутатів-консерваторів, зокрема з кількома, які посвячені в секретну чи дуже конфіденційну інформацію. До них входять Том Тугендхат, міністр безпеки, і Алісія Кірнс, голова комітету палати громад із закордонних справ,

– зазначають журналісти.

За інформацією газети, затриманий – британець, який протягом останніх кількох років працював у парламенті з депутатами з питань міжнародної політики, зокрема відносин із Китаєм. Раніше він жив там і працював. Спецслужби побоюються, що саме тоді його й могли завербувати.

Цього помічника депутата та іншого підозрюваного у шпигунстві чоловіка заарештували ще у березні 2023 року. На початку жовтня їх звільнили під заставу.

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Сунак висловив занепокоєння прем'єру Китаю

За інформацією Reuters, після повідомлення про арешт глава уряду Британії Ріші Сунак під час зустрічі з прем'єр-міністром країни Лі Цяном на саміті G20 висловив занепокоєння щодо будь-якого втручання Китаю в британську парламентську демократію.

Затримання китайських шпигунів потенційно підривають прагнення Сунака до більш тісного діалогу з Китаєм. Зокрема, про таке прагнення свідчить візит міністра закордонних справ Британії Джеймса Клеверлі до Пекіна минулого тижня.

За словами глави британського уряду, він порушив питання, в яких існують розбіжності. Зустріч показала цінність стратегії взаємодії "там, де це має сенс".

Я вважаю, що правильно було скористатися можливістю взаємодіяти, порушити конкретні питання, які викликають занепокоєння, а не просто кричати збоку,

– зауважив Сунак.

Цікаво, що в китайському пресрелізі за підсумками зустрічі не згадується про звинувачення у шпигунстві. Натомість там вітають розширення практичної співпраці Великої Британії з Китаєм.

"Обидві сторони повинні належним чином врегулювати свої розбіжності", – заявив Лі Цян.

Депутат-консерватор і критик Китаю Ієн Дункан Сміт зазначив, що позиція Пекіна серйозно ставить під сумнів підхід Сунака.

"Я не думаю, що це діалог. Я думаю, що це якийсь жалюгідний монолог", – вважає Сміт.

Він підсумував, що насправді Китай ігнорує багато з того, що говорять британці.

Консервативний уряд Сунака прагне до потепління у відносинах з Китаєм. Він співпрацює з Пекіном у таких питаннях, як зміна клімату, але водночас критикує його в кількох сферах, включаючи права людини.