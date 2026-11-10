Підозрюють у допомозі Росії: у Британії затримали військового армії США

У Великій Британії 10 листопада затримали 41-річного військовослужбовця армії США. Американця взяли під варту за підозрою у сприянні та наданні допомоги Росії.

Британські правоохоронці провели спецоперацію та помістили підозрюваного до слідчого ізолятора в Лондоні.

Що відомо про інцидент?

Чоловіка схопили неподалік від міста Глостер на заході Англії. Правоохоронці провели затримання на підставі положень британського Закону про національну безпеку.

Наразі військовослужбовець Сполучених Штатів перебуває під вартою у відділку поліції Лондона, де тривають слідчі дії.

У межах розслідування британські правоохоронці обшукують два об'єкти нерухомості у графстві Глостершир. За даними слідства, справа пов'язана з Росією.

Заступниця помічника комісара Вікі Еванс наголосила, що затримання стало результатом тісної взаємодії британських й американських спецслужб.

Директор ФБР Кеш Патель заявив, що затримання пов'язане з підозрами у шпигунській діяльності, які викликають значне занепокоєння у США та їхніх союзників.

ФБР не терпітиме дій тих, хто порушує присягу на вірність Сполученим Штатам і своїми вчинками ставить під загрозу нашу національну безпеку та безпеку наших партнерів,

– підкреслив Патель.

Своєю чергою, командувач Контррозвідувального командування армії США бригадний генерал Шон Стінчон назвав цю справу свідченням ефективної співпраці між союзниками та рішучості контррозвідувальних структур. Наразі затриманий перебуває під вартою в одному з поліцейських відділків Лондона.