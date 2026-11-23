У Манчестері 22 листопада екстрено зупинили концерт американського репера Дона Толівера через невідому хімічну сполуку в повітрі. Понад 50 глядачів звернулися за медичною допомогою з ураженням очей і дихання.

Як повідомляє Sky News, правоохоронці оголосили про серйозний інцидент на території комплексу Co-op Live невдовзі після 22:00. Відвідувачі виступу почали масово кашляти, прикривати обличчя одягом і поспіхом залишати залу.

Ураження дихальних шляхів та дезактивація зали

На місце події прибула група реагування на небезпечні ситуації. Медики зафіксували у десятків потерпілих симптоми подразнення слизових оболонок очей і дихальних шляхів, а одну людину довелося ушпиталити.

Усім, хто був на сьогоднішньому заході та згодом помітив побічні ефекти або почувається зле, слід звернутися по медичну допомогу,

– заявили фахівці місцевої Служби швидкої допомоги.

Слідчі спершу припускали застосування звичайного сльозогінного газу, проте пізніше змінили кваліфікацію події та почали дезактивацію залишків невідомої хімічної сполуки.

Оголошення надзвичайної ситуації в Манчестері

Поліція Великого Манчестера оперативно організувала коридори для безпечного виходу людей, запобігши тисняві на виходах з арени.

Оголошення нами надзвичайної ситуації дозволило нам забезпечити, щоб служби екстреної допомоги та партнерські установи могли швидко та ефективно співпрацювати для координації безпечних дій,

– зазначила заступниця керівника поліції Стеф Паркер.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про іншу надзвичайну ситуацію у Європі. На різдвяному ярмарку в бельгійському місті Маредсу 15 листопада стався вибух, унаслідок якого постраждали п'ятеро людей.

Як повідомляє видання Le Soir, причиною інциденту стало випадкове займання та вибух балона з пропаном в одному з торговельних будиночків. Після цього спалахнула пожежа.