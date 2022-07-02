Британська розвідка назвала типи ракет, якими Росія обстрілює міста України

Розвідка Великої Британії заявила, що росіяни використовують протикорабельні ракети повітряного базування для наземних атак. Ймовірно, все тому, що у ворога закінчуються запаси високоточної зброї.

Британські розвідники вважають, що по торговому центру Кременчука окупанти запустили крилату ракету Х-32. Такі висновки вони зробили після аналізу відео з камер відеоспостереження.

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Х-32 – це модернізована версія ракети радянських часів Х-22. Хоча Х-32 має кілька покращених характеристик у порівнянні з Х-22, вона все ще не оптимізована для точного ураження наземних цілей, особливо в міських умовах. Це значно збільшує ймовірність супутнього збитку під час націлювання на забудовані території,

– мовиться у повідомленні.

Водночас Одеську область, ймовірно, атакували ракетами Х-22 КУХНЯ. Розвідники зазначили, що ця зброя ще менш точна і непридатна для високоточних ударів.

Що говорили українські військові

Командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомляло, що торговий центр "Амстор" у Кременчуку атакували надзвуковою крилатою ракетою Х-22. Її запустили на бомбардувальнику Ту-22 МЗ, який вилетів з аеродрому Шайковка. Пуск смертоносного снаряда здійснили з Курської області.

Вночі 1 липня росіяни використали ті самі ракети для обстрілу багатоповерхівки та баз відпочинку у Сергіївці Одеської області. Запускали їх з літаків стратегічної авіації.

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