Британські літаки можуть патрулювати морські "зернові коридори" з України

Міністр оборони Британії заявив, що британські літаки можуть допомогти забезпечити морські маршрути експорту українського зерна.

Під час саміту НАТО міністр оборони Бен Воллес заявив, що британські літаки-розвідники можуть допомогти підтримати безпеку судноплавних шляхів з України.

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Британія може допомогти підтримкою у небі

Уоллес заявив, що якщо буде укладена угода, яка дозволяє судам із зерном залишати заблоковані порти України, літаки Rivet Joint або P8 Poseidon можуть патрулювати райони Чорного моря. Щодо військових кораблів, то, на жаль, Британія не може їх відправити, оскільки це означатиме повне розблокування проходу для військових кораблів.

Натомість Туреччина, за словами Уоллеса, непогано розбирається у пошуку мін.

Ми знаємо розташування мінних полів. Так що я думаю, що все це безперечно можливо,

– зауважив Уоллес.

Але він зауважив, що навіть якщо у Чорному морі буде припинення вогню або безпечний прохід для вантажів, обсяги постачання зерна все одно будуть значно меншими, ніж Україна могла б експортувати у мирний час.

Роль Туреччини у переговорах з Росією

Він також пояснив, що те, що намагається зробити Туреччина з ООН – це обговорити з росіянами можливість вивезення зерна з України. І в жодному випадку не мовиться про те, щоб допомагати Росії вивозити з окупованих територій крадене зерно.

Тому ми маємо подивитися, що ми можемо зробити. Роль Британії в цьому може полягати в ISR, ми можемо допомогти у спостереженні, ми можемо допомогти з Rivet Joint, P8 в південній частині Чорного моря, щоб захищати,

– сказав він.

До слова, нещодавно генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш проінформував лідерів G7, що його переговори про зняття блокади з українських портів на Чорному морі досягли "моменту істини".

За його словами, наразі існує умовна угода, згідно з якою українське зерно буде залишати три українські порти, включаючи Одесу. Все це відбуватиметься за згодою Росії без необхідності розмінування портів, яке раніше вважалося необхідним. Потім кораблі будуть курсувати Чорним морем у напрямку Туреччини за визначеними безпечними смугами, а нагляд за операцією здійснюватимуть Україна, Росія, Туреччина та ООН.

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