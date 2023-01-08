У Британії наполягають на проведенні спеціального трибуналу проти Росії, – The Guardian

Впливові політики Великобританії підтримали створення спеціального трибуналу для розслідування дій Росії у зв'язку зі злочином агресії проти України.

Відповідну заяву озвучили політики різних політичних поглядів, серед яких лідер лейбористів Кейр Стармер, колишній генеральний секретар НАТО Джордж Робертсон, ексміністр закордонних справ Девід Оуен і колишній лідер торі Ієн Дункан Сміт.

Увага Нюрнберг-2: в ООН просувають проєкт резолюції про трибунал проти керівництва Росії, – ЗМІ

Пройшло 10 місяців відтоді, як Росія за підтримки Білорусі здійснила одне з найбільших наземних вторгнень у Європу з часів Другої світової війни. Відтоді тисячі українських мирних жителів були вбиті або поранені, 8 мільйонів людей стали внутрішньо переміщеними особами, а близько 8 мільйонів стали біженцями,

– йдеться у повідомленні.

За словами британських політиків, якщо ці акти агресії будуть доведені в суді, вони можуть стати тим, що Нюрнберзький процес назвав "найвищим міжнародним злочином". Оскільки це злочин агресії, з якого часто витікає більшість інших міжнародних злочинів – військових злочинів, злочинів проти людяності та геноциду.

Додамо, що Міжнародний кримінальний суд уже розглядає звинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності через вторгнення в Україну.

Проте спецтрибунал необхідний, оскільки МКС не має повноважень для розгляду злочину агресії.

Зверніть увагу! Варто відзначити, що Україна активно просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії за скоєні воєнні злочини проти українського народу та й загалом світу.

Верховна Рада офіційно зверталася до міжнародної спільноти із закликом створити трибунал. Низка країн уже офіційно оголосили про підтримку його створення, деякі країни заявляють про підтримку непублічно.