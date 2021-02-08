Британські вчені "злили" військові технології китайцям: деталі

Дві сотні британських вчених підозрюють у ненавмисній передачі технології масового знищення уряду Китаю. Зараз вони перебувають під слідством.

Британські вчені з понад 20 університетів можливо обмінювались секретними розробками з колегами з китайських університетів та 9 компаніями, які мають військові зв'язки. У тому числі – з китайськими конгломератами зброї.

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Близько 200 вчених з Об'єднаного Королівства інкримінують "зливання" конфіденційної інформації. Вони могли порушити закон ненавмисне – коли укладали комерційні угоди з китайськими компаніями. Дослідження науковців стосуються передових технологій у військовій царині – літаків, конструкцій ракет та кіберзброї.

Уряд Британії проводить розслідування щодо можливого порушення правил експортного контролю шляхом обміну надсекретною інформацією, яка може допомогти Китаю розробити зброю масового знищення.

Що загрожує вченим

Вчених підозрюють у порушенні закону про контроль за експортом 2008 року. Він убезпечує інтелектуальну власність чутливих технологій та забороняє передавати розробки іншим державам.

Усім підозрюваним загрожує до 10 років тюремного ув'язнення, якщо суд визнає їх провину.

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