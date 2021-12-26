Британські війська готові до евакуації з України у разі російського вторгнення, – ЗМІ

За даними британських ЗМІ, війська Сполученого Королівства у випадку російського вторгнення готові до евакуації з України. У такому випадку вони з Яворова, що на Львівщині, вирушать до польського кордону.

План евакуації стосується британських інструкторів, які зараз перебувають на Яворівському полігоні. Для цього підготували операцію "Орбіталь".

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Спецоперацію переглянуть

За даними британських журналістів, план спецоперації "Орбіталь" переглянуть. Велика Британія прагне безпечного виведення своїх інструкторів з території України в разі повномасштабного російського вторгнення.

Анонімне джерело, з яким спілкувалися журналісти, заявило, що рішення про евакуацію британських військових прийматиме начальник штабу спільних операцій Збройних сил Великобританії генерал-лейтенант Чарльз Стрікленд. Як зазначає джерело, про ситуацію на кордоні України та Росії йому доповідають двічі на день.

Він (Стрікленд – 24 канал) буде ретельно оцінювати вплив будь-якого втручання на нашу здатність вивести військових і не може дозволити, щоб вони опинилися там у пастці,

– заявило джерело.

Загроза повномасштабного російського вторгнення: головне

Про загрозу повномасштабного російського вторгнення Росії до України в західних ЗМІ говорять ще з жовтня 2021 року. За інформацією різних видань, Кремль може вдатися до агресії вже на початку 2022 року.

На фоні загрози Євросоюз, НАТО та інші партнери України закликали Росію до деескалації та відведення військ. В іншому випадку Кремлю загрожують наслідки.

Через загрозу вторгнення, розмови про членство України в НАТО стали більш актуальними. Водночас в Росії вступ України до Альянсу називають "червоними лініями". Щобільше, МЗС Росії опублікувало так звані "гарантії безпеки", яких там вимагають від США і НАТО. Серед пунктів – заборона Україні вступати до Альянсу.

Водночас у НАТО заявили, що принцип колективної оборони Альянсу на Україну в разі російського вторгнення поширюватися не буде. Однак Україну готові підтримувати зброєю.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що загроза російського вторгнення зараз не є високою. За його словами, біля українського кордону Росія зосередила 104 тисячі військових.

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