Британські війська готові до евакуації з України у разі російського вторгнення, – ЗМІ
Джерело:Daily Express
За даними британських ЗМІ, війська Сполученого Королівства у випадку російського вторгнення готові до евакуації з України. У такому випадку вони з Яворова, що на Львівщині, вирушать до польського кордону.
План евакуації стосується британських інструкторів, які зараз перебувають на Яворівському полігоні. Для цього підготували операцію "Орбіталь".
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Спецоперацію переглянуть
За даними британських журналістів, план спецоперації "Орбіталь" переглянуть. Велика Британія прагне безпечного виведення своїх інструкторів з території України в разі повномасштабного російського вторгнення.
Анонімне джерело, з яким спілкувалися журналісти, заявило, що рішення про евакуацію британських військових прийматиме начальник штабу спільних операцій Збройних сил Великобританії генерал-лейтенант Чарльз Стрікленд. Як зазначає джерело, про ситуацію на кордоні України та Росії йому доповідають двічі на день.
Він (Стрікленд – 24 канал) буде ретельно оцінювати вплив будь-якого втручання на нашу здатність вивести військових і не може дозволити, щоб вони опинилися там у пастці,
– заявило джерело.
Загроза повномасштабного російського вторгнення: головне
- Про загрозу повномасштабного російського вторгнення Росії до України в західних ЗМІ говорять ще з жовтня 2021 року. За інформацією різних видань, Кремль може вдатися до агресії вже на початку 2022 року.
- На фоні загрози Євросоюз, НАТО та інші партнери України закликали Росію до деескалації та відведення військ. В іншому випадку Кремлю загрожують наслідки.
- Через загрозу вторгнення, розмови про членство України в НАТО стали більш актуальними. Водночас в Росії вступ України до Альянсу називають "червоними лініями". Щобільше, МЗС Росії опублікувало так звані "гарантії безпеки", яких там вимагають від США і НАТО. Серед пунктів – заборона Україні вступати до Альянсу.
- Водночас у НАТО заявили, що принцип колективної оборони Альянсу на Україну в разі російського вторгнення поширюватися не буде. Однак Україну готові підтримувати зброєю.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що загроза російського вторгнення зараз не є високою. За його словами, біля українського кордону Росія зосередила 104 тисячі військових.
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