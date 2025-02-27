27 лютого, 23:04
Британські війська готові увійти на територію України для забезпечення мирної угоди, — Стармер
Війська Великої Британії готові увійти до України в разі оголошення перемир'я. Кір Стармер переконаний – це єдиний шлях для забезпечення тривалого миру.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію британського прем'єр-міністра після зустрічі з Дональдом Трампом.
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Ми беремо на себе більшу відповідальність за безпеку. Я тісно співпрацюю з іншими європейськими лідерами над цим, і я чітко розумію, що Сполучене Королівство готове відправити свої війська й літаки, щоб підтримати угоду, працюючи разом із нашими союзниками,
– сказав прем'єр.