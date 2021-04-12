Колони техніки: британські журналісти показали табір російських військових біля кордону – відео

Британські журналісти відвідали табір російських військ поблизу кордону з Україною. Побували під Воронежем та на залізничній станції Маслівка, де розвантажують ешелони з технікою.

Журналісти Sky News розповіли, що багато військових вантажівок мають код 76 на держномерах. Це означає, що машини приїхали з Центрального воєнного округа, тобто мінімум за тисячу кілометрів.

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Що показали журналісти

На станції Маслівка є невелике військове містечко з кількома вантажівками і наметом. Техніку везуть на найближчий полігон, який перетворився на величезний військово-польовий табір росіян.

Полігон тягнеться приблизно на 2,4 кілометра і впирається прямо в околиці дач і будинків місцевих жителів. Люди, що там живуть кажуть, що "забудова" табору почалася ще в кінці березня.

До речі, на вході в табір висить напис "Важко в навчанні, легко в бою". Цікаво, що один із солдатів, упізнав в журналістах іноземців, сказав їм: "Привіт, шпигуни".

Дивіться відео з російського табору:

Ситуація на кордоні: що треба знати

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Війська біля кордону / Інфографіка 24 каналу