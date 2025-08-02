Атаки безпілотниками дошкуляють ворогу. Україні вдається робити так, щоб росіяни відчували наслідки війни на своїй території.

Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що Україна провела багато серйозних операцій на території Росії. У цьому випадку важливо згадати про операцію "Павутина".

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Як Україна переносить війну на територію Росії?

Як наголосив британський полковник, Україна знайшла спосіб, як перенести війну на територію Росії. Атаки безпілотниками виявилися особливо ефективними. Важливо, що вдається досягати колапсу в цивільних аеропортах.

Думаю, що колапс серед цивільної авіації та масове скасування рейсів мають особливе значення. Ми вже бачили відео, що в аеропортах ледь не бунти починалися. Пасажири поводили себе агресивно,

– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.

Додамо, російський аеропорт "Домодєдово" перебуває на межі банкрутства. Вони мають 70 мільярдів рублів боргу та зобов'язання виплатити 8 мільярдів наступного року. Пасажиропотік аеропорту суттєво знизився упродовж останніх років.

Крім того, в російських аеропортах регулярно стаються затримки через атаки безпілотників. До прикладу, нещодавно там скасували або перенесли понад 100 рейсів.