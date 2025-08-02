Україна знайшла спосіб перенести війну вглиб Росії, – британський полковник у відставці
- Україні вдається переносити війну на територію Росії. Особливо ефективними виявилися удари безпілотниками.
- Полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон прокоментував те, як Україна впливає на російський тил.
Атаки безпілотниками дошкуляють ворогу. Україні вдається робити так, щоб росіяни відчували наслідки війни на своїй території.
Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що Україна провела багато серйозних операцій на території Росії. У цьому випадку важливо згадати про операцію "Павутина".
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Як Україна переносить війну на територію Росії?
Як наголосив британський полковник, Україна знайшла спосіб, як перенести війну на територію Росії. Атаки безпілотниками виявилися особливо ефективними. Важливо, що вдається досягати колапсу в цивільних аеропортах.
Думаю, що колапс серед цивільної авіації та масове скасування рейсів мають особливе значення. Ми вже бачили відео, що в аеропортах ледь не бунти починалися. Пасажири поводили себе агресивно,
– сказав Геміш де Бреттон-Гордон.
Додамо, російський аеропорт "Домодєдово" перебуває на межі банкрутства. Вони мають 70 мільярдів рублів боргу та зобов'язання виплатити 8 мільярдів наступного року. Пасажиропотік аеропорту суттєво знизився упродовж останніх років.
Крім того, в російських аеропортах регулярно стаються затримки через атаки безпілотників. До прикладу, нещодавно там скасували або перенесли понад 100 рейсів.