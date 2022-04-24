У британській розвідці підтвердили низький моральний дух росіян і сильний опір українців
24 квітня 2022 , 10:48Читать новость на русском
Джерело:Міноборони Великої Британії
Цього тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Український опір був сильним на всіх напрямках.
Цей опір завдав значних витрат окупантам, зазначають у розвідці Великої Британії.
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Додали, що росіянам заважає поганий моральний дух. Крім того, вони мають обмежений час на відновлення, переозброєння та реорганізацію сил з попередніх наступів.
Таким чином російська армія все слабшає.
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