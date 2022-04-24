У британській розвідці підтвердили низький моральний дух росіян і сильний опір українців

24 квітня 2022 , 10:48
Читать новость на русском

Джерело:

Міноборони Великої Британії

Цього тижня Україна відбила численні атаки Росії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Український опір був сильним на всіх напрямках.

Цей опір завдав значних витрат окупантам, зазначають у розвідці Великої Британії.

До теми Російські державні ЗМІ поширюють фейки про бойовиків, які начебто їдуть в Україну

Додали, що росіянам заважає поганий моральний дух. Крім того, вони мають обмежений час на відновлення, переозброєння та реорганізацію сил з попередніх наступів.

Таким чином російська армія все слабшає.

До речі – "Нас тупо кинули, мам": керівництво окупантів не хоче забирати поранених із поля бою:

 

Автор: Ольга Музика