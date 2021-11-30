Британський винищувач упав з борту авіаносця: з'явилося відео

Надзвичайна ситуація трапилась на борту британського авіаносця HMS Queen Elizabeth. Винищувач F-35, замість того, щоб піднятись у небо, звалився у воду.

Відео з небезпечним інцидентом, опублікували у соцмережах. Кадри зняті здалеку.

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Пілот встиг катапультуватись

На відео видно, як винищувач наближається до краю палуби – по стартовій рампі. Проте набрати швидкість у F-35 не виходить. Літак просто падає в океан.

На щастя, пілот встиг катапультуватись. Його парашут видно над морем.

Дивіться відео падіння винищувача у воду:

Літак міг пошкодити авіаносець

У ЗМІ занепокоїлись, чи не пошкодив літак під час падіння сам авіаносець, який перебуває у Середземному морі.

З огляду на те, наскільки близько літак упав до носа та яка була швидкість під час запуску, ймовірність того, що він вдариться в корабель (під ватерлінією) була б досить високою,

– сказав командувач Том Шарп, колишній королівський флотський офіцер.

Тим часом джерела у флоті повідомили, що пошкоджень наче немає. У будь-якому разі судно ретельно перевірять.

Що відомо про винищувачі F-35