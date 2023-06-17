"Я можу зробити більше": британець розпродав усе своє майно, щоб допомогти ЗСУ

Британець Діабло Деленфер приїхав до України через вторгнення Росії. Він мріяв воювати у ЗСУ, проте через травми його не взяли до війська. Тепер він волонтерить разом зі знайденим на фронті собакою Дизелем.

Британець, якому вже виповнилося 53 роки, для допомоги українцям продав усе майно, що мав. На отримані кошти придбав позашляховик для ЗСУ, ліки, медичне обладнання та харчі і відправився на передову. Зараз він разом з псом Дизелем перебуває на Закарпатті, але лише тимчасово – поки не збере ще один вантаж на передову.

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Британець продав усе своє майно

Діабло Деленфер, який отримав позивний "Тайсон", розпродав усі свої речі для того, щоб купити автівку для ЗСУ та отримати кошти на необхідне медичне обладнання. Згодом він проїхав через усю Європу, щоб допомогти відвоювати захоплені Росією території, проте у армію не потрапив через травму хребта.

Я побачив по телевізору це зухвале вторгнення і був вражений. Я вирішив допомагати біженцям, але далі зрозумів – цього замало, я можу робити більше. Я відмовився від власного дому, попрощався зі своєю родиною і поїхав через Європу до України,

– розповів Деленфер.

На знак поваги до українців британець набив своє останнє тату – тризуб. Діабло розповів, що попри усі жахи війни, саме в Україні він відчув себе щасливим і тепер хоче залишитися тут назавжди.

На фронті довелося побачити чимало російських звірств

Під час численних волонтерських поїздок на передову Діабло Деленферу довелося побачити вдосталь жахів війни.

Відступаючи, вони замінували тіло молодої матері, прив’язавши до неї новонароджену дитину. Вони закривали собак та котів у шафах. Ми чули, як тварини плачуть. А ще – жахливі вбивства цивільних, зґвалтування молодих дівчат,

– згадав чоловік.

Та на фронті знайшов собі Деленфер і нового друга – пса, залишеного на заправці, якого волонтер назвав Дизель. Зараз обидва живуть на Закарпатті, де їх прихистили місцеві.

"Людина такий шлях здолала з Англії на війну, була в пеклі, але й там допомагала та ще й пса врятував під Ізюмом. Це людина з великим серцем", – розповіли жителі.

Діабло Деленфер переконує, що на Закарпатті надовго не затримається – тільки до того часу, коли збере новий вантаж на передову. Повертатися до Британії він також не планує – розповів, що розлучений, а єдина донька давно виросла, тож потреби їхати назад немає. Натомість мріє назавжди залишитися в Україні та надалі активно допомагати військовим. Але оскільки свої статки "Тайсон" вже витратив, закликає небайдужих приєднуватися до зборів.

"Україна – прекрасна країна. Вона дала мені те, що я ніколи раніше не відчував. Вона повернула мені повагу до себе. Відчуття, що я живу не дарма", – розповів Деленфер.

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