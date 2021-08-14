У британському Міноборони заявили про загрозу повернення "Аль-Каїди"
Джерело:Sky News
Британський уряд стурбований тим, як рух "Талібан" набирає силу в Афганістані. Через це там навіть допустили ймовірне повернення "Аль-Каїди".
Таку заяву зробив Бен Уоллес, міністр оборони Великої Британії. Він пояснив, що можливість повернення "Аль-Каїди" з'явилася після виведенне військ США з Афганістану.
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"Я стурбовний тим, що держави, які не відбулись, є благодатним грунтом для таких людей. "Аль-Каїда", ймовірно, повернеться", – зазначив урядовець.
Раніше джерела у Пентагоні повідомили CNN, що американські військові побоюються відновлення позицій "Аль-Каїди" в Афганістані. Мовляв, виведення військ США може створити передумови для реорганізації терористичних угруповань.
Уоллес про виведення військ США
Крім цього, британський міністр зазначив DW, що виведення американських військ з Афганістану є великою помилкою. На його думку, за наслідки такого рішення США заплатить уся міжнародна спільнота.
Що відомо про "Аль-Каїду":
Джерело: "Вікіпедія"
- Це міжнародна терористична суннітська джихадистська організація. Її у 1988 році в Афганістані заснував Усама бен Ладен. Спочатку – для боротьби з вторгненням СРСР.
- Коли радянські війська покинули Афганістан, "Аль-Каїда" почала протистояти США, західному світу та його прибічникам в ісламських країнах.
- "Аль-Каїда" причетна до низки масштабних терористичних актів, зокрема – до т ерактів 11 вересня 2001 року у Нью-Йорку.