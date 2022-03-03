У британському парламенті посла з України зустріли оплесками: зазвичай цього не дозволяють

3 березня 2022 , 00:35
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Джерело:

ZN.ua

Посла з України Вадима Пристайка зустріли оплесками у парламенті Великої Британії. У такий спосіб палата представників продемонструвала підтримку Україні.

Про це під час засідання заявив спікер Палати громад сер Ліндсі Гойл. У нього також була прикріплена синьо-жовта стрічка на піджаку, аби продемонструвати свою підтримку нашій державі. 

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Відео цього моменту у Великій Британії потрапило у мережу. На ньому видно, які усі парламентарі Великобританії аплодують стоячи українському послу. 

Ми зазвичай не дозволяємо аплодувати в цій залі, але з цієї нагоди Палата представників має право продемонструвати нашу повагу та підтримку вашої країни та її народу в найскладніші часи,
– заявив спікер. 

У Великій Британії українському послу аплодували стоячи: дивіться відео 

 

 

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Автор: Тетяна Сукач