Росія втратила в Україні 50 000 солдатів, – командувач британської армії

Втрати росіян у війні проти України зростають з кожним днем. Загальний показник вже давно подолав відмітку усіх "рекордів".

Командування британської армії вірить в те, що наші героїчні ЗСУ здобудуть перемогу у війні з російськими окупантами та відновлять територіальну цілісність України. Ворог має великі втрати, а допомога партнерів кожного дня змінює ситуацію на полі бою.

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Втрати російських окупантів

Командувач британської армії Тоні Радакін заявив, що окупанти вже втратили третину своєї сухопутної боєздатності. Водночас ЗСУ мають чіткий план і завдають ворогу ефектних ударів, збільшуючи його втрати.

Вже 50 000 російських солдатів, які загинули або отримали поранення у цьому конфлікті, майже 1 700 знищених російських танків, майже 4 000 бойових броньованих машин,

– сказав адмірал.

Він також додав, що план росіян швидко захопити найбільші міста України з тріском провалився, а росія як держава також слабшає.

Ходжес про успіхи ЗСУ

Колишній командувач військ США в Європі Бен Ходжес переконаний у тому, що вже до 2023 року ЗСУ можуть відкинути окупантів на позиції, які в них були до 24 лютого, і всі "успіхи" росіян зійдуть нанівець.

Росіяни виснажені. На цей час у них немає іншої стратегії, крім того, що вони зараз роблять,

– заявив Ходжес.

Також він додав, що у війні проти України бере участь більша частина російської армії, але попри шалені ресурси, кинуті на штурми, окупантам вдалося досягнути дрібних територіальних успіхів, які їм ще потрібно втримати.

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