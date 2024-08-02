Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації легкий бронеавтомобіль "Джура". Запас ходу цієї бронеавтівки – понад 650 кілометрів.

"Джура" має шасі Toyota Land Cruiser 70, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, що забезпечує рівень балістичного захисту особового складу від вогню зі стрілецької зброї.

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Автомобіль "Джура" допустили до експлуатації

Бронеавтомобіль є компактним, з відносно невеликою масою, що полегшує його прохідність. На додачу, конструкція бронекапсули також дозволяє встановлення кулемета на турелі.

Парк броньованих транспортних засобів ЗСУ поповнився ще одним зразком вітчизняної розробки. Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації у військах бронеавтомобіль "Джура", призначений для виконання різних тактичних завдань,

– написали в міністерстві.

В Міноборони зазначили, що українські інженери також посилили підвіску машини.

Залежно від призначення бронеавтомобіль можуть виготовляти у різних конфігураціях бронекабіни та багажного відділення: транспорт для розвідки та патрулювання, для виконання завдань логістики, проведення евакуації поранених тощо.

Процедура кодифікації для нового зразка озброєння і військової техніки (ОВТ) спрощена до 10 днів.

До слова, раніше Міноборони презентувало платформу для співпраці з виробниками тилового майна. Метою відомства було цифровізувати процеси, щоб унеможливити корупцію.