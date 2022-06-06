У броньованому авто: рятувальники показали, як евакуйовують людей з Лисичанська

Українські рятувальники показали, як евакуйовують людей з Лисичанська. Для цього довелося залучити броньований автомобіль.

Як розповів глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, з Лисичанська вдалося евакуювати 66 людей, зокрема шістьох дітей.

Важливо "Трасу життя" ворог не контролює, але обстрілює, тому користуємося іншими можливостями, – Гайдай

Крім того, у місто доправили гуманітарні вантажі.

Витягли з пекла. З Лисичанська евакуйовано 66 людей, з них шестеро діток. Тихо. Без анонсу. Проїхали бомбосховищами. Вмовили. Військові, поліцейські та ДСНСники змогли знову зробити неможливе – 66 людей вже в безпеці,

– мовиться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що гуманітарні вантажі завезені, і закликав тих, хто залишився в місті, постійно перебувати в укриттях через обстріли. У ДСНС також закликали усе мирне населення Донбасу – поки ще є можливість – не зволікати та евакуюватися.

Евакуація людей з Лисичанська: дивіться відео

Окупанти обстрілювали Лисичанськ

4 червня війська Росії обстрілювали Лисичанськ зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також завдали ракетного удару із комплексу "Точка-У". Пошкоджені 5 будинків, а також відділення "Укрпошти" та будівля відділу поліції.

Додамо, що станом на 6 червня російські війська не змогли взяти під свій контроль трасу Лисичанськ – Бахмут, яку ще називають "дорогою життя", але повністю її прострілюють. За словами Гайдая, траса вже не використовується як гуманітарний коридор для доставки вантажів та евакуації людей, оскільки це небезпечно.

Яка ситуація на Сході

На Слов'янському напрямку ворог намагається наступати на Слов'янськ. На Донецькому напрямку підрозділи агресора обстрілюють позиції наших військ вздовж всієї лінії зіткнення. Так, ворог завдав ракетно-авіаційних ударів по Слов'янську, Лисичанську та Оріховому.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник веде наступальні дії в районі Святогірська. Також ворог веде штурмові дії у напрямку населених пунктів Щурове та Старий Караван. І там, і там тривають бойові дії.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював наші війська з мінометів та артилерійських систем різного типу. Постраждала також цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Метьолкіно, Борівське, Устинівка, Тошківка та інших. Окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Новобахмутівки, Кам'янки, Авдіївки, Микільського, Золотої Ниви та Полтавки.

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За словами глави Луганської ОВА, в Лисичанську зараз перебувають трохи більше ніж 15 тисяч людей. Евакуація жителів міста триває за участі поліцейських, працівників ДСНС та волонтерів. Вчора з міста вивезли 98 людей.