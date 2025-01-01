Після 28 травня частина працівників може втратити бронь від мобілізації: що робити
- До 28 травня критично важливі підприємства мають подати дані до Мінекономіки, щоб зберегти бронювання від мобілізації.
- Мінекономіки перевіряє відповідність підприємств критеріям, і за новими правилами моніторинг проводиться щомісяця.
До 28 травня критично важливі підприємства мають надати дані до Мінекономіки. Аби не втратити бронювання установи мають надіслати на пошту визначені документи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на лист Мінекономіки від 19.05.2025 № 27-11/37509-07.
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Що відомо про нову перевірку критичних підприємств
Так, Мінекономіки проводить перевірку відповідності критично важливих підприємств встановленим критеріям протягом діяльності підприємства з дати прийняття рішення про визначення або підтвердження такого статусу.
Для проведення такої перевірки Комісія Мінекономіки із визначення підприємств, установ і організацій критично важливими для економіки рекомендувала у термін до 28 травня 2025 року надіслати на електронну адресу Мінекономіки (meconomy@me.gov.ua) наступні документи:
- витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за місцезнаходженням філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу з 01.01.2025 по 30.04.2025;
- документи на право власності або оренду нерухомого майна для підтвердження провадження діяльності на території трьох і більше областей України.
Коли можуть позбавити критичності
За новими правилами бронювання від мобілізації передбачений щомісячний моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам щодо середньої зарплати на підприємстві, рівня сплати податків і кількості військовозобов’язаних.
Якщо буде встановлено, що підприємство не відповідає вимогам – на нього буде сформовано запит для надання пояснень. У разі негативного результату моніторингу підприємство буде позбавлене статусу критичного.