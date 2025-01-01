Після 28 травня частина працівників може втратити бронь від мобілізації: що робити

До 28 травня критично важливі підприємства мають надати дані до Мінекономіки. Аби не втратити бронювання установи мають надіслати на пошту визначені документи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на лист Мінекономіки від 19.05.2025 № 27-11/37509-07.

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Що відомо про нову перевірку критичних підприємств

Так, Мінекономіки проводить перевірку відповідності критично важливих підприємств встановленим критеріям протягом діяльності підприємства з дати прийняття рішення про визначення або підтвердження такого статусу.

Для проведення такої перевірки Комісія Мінекономіки із визначення підприємств, установ і організацій критично важливими для економіки рекомендувала у термін до 28 травня 2025 року надіслати на електронну адресу Мінекономіки (meconomy@me.gov.ua) наступні документи:

витяг з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами за місцезнаходженням філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу з 01.01.2025 по 30.04.2025;

документи на право власності або оренду нерухомого майна для підтвердження провадження діяльності на території трьох і більше областей України.

Коли можуть позбавити критичності

За новими правилами бронювання від мобілізації передбачений щомісячний моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам щодо середньої зарплати на підприємстві, рівня сплати податків і кількості військовозобов’язаних.

Якщо буде встановлено, що підприємство не відповідає вимогам – на нього буде сформовано запит для надання пояснень. У разі негативного результату моніторингу підприємство буде позбавлене статусу критичного.