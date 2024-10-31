Скільки українців мають бронювання від мобілізації

В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. Водночас в нашій державі діє бронювання від призову військовозобов'язаних громадян.

Станом на кінець жовтня в Україні заброньовані 906 тисяч людей. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю першої віцепрем'єр-міністерки економіки Юлії Свириденко для Forbes.

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Скільки українців мають бронювання

У ЗМІ раніше поширювали інформацію про нібито 1,5 мільйона заброньованих від мобілізації українців, однак такі показники Юлія Свириденко спростувала. За її словами, статистика бронювання зросла до 1,049 мільйона людей після того, як з'явилася можливість бронювання через Дію.

Вона пояснила, що це сталося через "задвоєння", оскільки деякі компанії одночасно подавали документи в паперовому і в електронному вигляді. Міністерка наголосила, що найбільший показник, зафіксований в Україні, насправді сягав 950 тисяч "унікальних" заброньованих громадян.

Втім, аби бронювання отримували лише ті, хто справді має на це право, треба додати прозорості та систематизувати процес. На тлі цього наразі уряд розглядає можливість змінити процедури бронювання, наприклад, надати пріоритетного критерію за заробітною платою.

Як пояснила Свириденко, є компанії, які при подачі на визнання критично важливими підприємствами вказали середню зарплату по регіону, а потім перейшли на мінімальну. На її думку, подібні дії є "маніпуляціями".

Це сигнал, що варто запровадити пріоритизацію критеріїв і сфокусувати військово-цивільні адміністрації та міністерства, щоб вони приділяли більшу увагу оплаті праці. І щоб ті, хто отримує бронювання, платили всю зарплату офіційно,

– зауважила вона.