Великі інтернет-провайдери й мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників: які вимоги

16 серпня 2024, 20:06
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Автор: Ірина Марціяш

Джерело:

Михайло Федоров

Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх своїх працівників. Так, уряд підтримав зміни до постанови.

Про це 16 серпня повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

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Провайдери та мобільні оператори зможуть забронювати всіх працівників

За словами Федорова, аварійні бригади провайдерів та операторів відновлюють телеком-інфраструктуру, щоб попри знеструмлення й обстріли в українців був зв'язок та інтернет.

Міністр зазначив, що компанії зможуть забронювати працівників бригад, щоб люди й надалі залишалися на зв'язку.

Детальні вимоги до компаній голова Мінцифри представив у вигляді інфографіки:


Бронювання інтернет-провайдерів та мобільних операторів / Інфографіка Міністерства цифрової трансформації України 

Він зазначив, що ключове, що в компаній повинен бути статус критично важливого підприємства й вони повинні виконувати вимоги НЦУ.

Президент поставив завдання стабілізувати мобільний звʼязок та інтернет під час знеструмлень, рішення про бронювання працівників – один із необхідних кроків. Знеструмлення не повинні впливати на базові життєві потреби людей,
– пояснив Федоров.