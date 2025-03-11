В Дії тимчасово не працюватиме послуга бронювання: коли неможливо буде скористатися функцією

У вівторок, 11 березня, в сервісі Дія не буде працювати послуга бронювання працівників. Ця функція не працюватиме з 09:00 до 18:00.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу порталу.

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Тимчасово не працюватиме бронювання в Дії

Відомо, що послуга бронювання працівників на порталі Дія не працюватиме у вівторок, 11 березня, з 09:00 до 18:00.

Команда Дії вдосконалює взаємодію з Єдиним переліком органів державної влади, підприємств, установ та організацій для посадових осіб державних органів, які ухвалили рішення про критичність підприємств,

– ідеться в повідомленні.

У Дії радять працедавцям, які хочуть забронювати співробітників, зробити це заздалегідь. Ще один варіант – взятись за це вже після відновлення послуги. Щодо усіх деталей – їх повідомлятимуть у оновленнях.

Зверніть увагу! Уряд України продовжив дію відстрочок заброньованих працівників до 31 березня 2025 року, раніше змінили критерії критично важливих підприємств.