На процес не впливають, але завадити можуть: скільки часу ТЦК має, щоб зупинити бронювання

ТЦК не беруть безпосередньої участі у бронюванні працівників критично важливих підприємств. Водночас центри комплектування можуть зупинити цей процес, якщо у військовозобов'язаного є певні порушення військового обліку.

Про це пишуть фахівці на порталі "Юристи.UA".

Чи може ТЦК зупинити процес бронювання?

За інформацією юристів, територіальні центри комплектування не впливають на процес бронювання від мобілізації, однак можуть завадити йому, якщо працівник критично важливого підприємства має проблеми із військовим обліком.

Ідеться про ситуації, коли громадянин має стрічку "Розшук" у Резерв+ за порушення правил військового обліку. Тож працівників, які перебувають у розшуку, неможливо забронювати, окрім випадків, коли підприємство оборонно-промислового комплексу має право на короткострокове бронювання.

За словами адвоката Юрія Айвазяна, для того, щоб зупинити процес бронювання такого працівника ТЦК мають 72 години.

Чекати потрібно 72 години. Якщо за цей час ТЦК не подасть Вас у розшук, то бронювання повинні погодити,

– уточив фахівець.

