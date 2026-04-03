На процес не впливають, але завадити можуть: скільки часу ТЦК має, щоб зупинити бронювання
- ТЦК можуть зупинити процес бронювання працівників, якщо є порушення військового обліку, зокрема якщо працівник у розшуку.
- Центри комплектування мають 72 години, щоб зупинити бронювання, інакше воно буде погоджено.
ТЦК не беруть безпосередньої участі у бронюванні працівників критично важливих підприємств. Водночас центри комплектування можуть зупинити цей процес, якщо у військовозобов'язаного є певні порушення військового обліку.
Про це пишуть фахівці на порталі "Юристи.UA".
Дивіться також У якому віці чоловіків можуть призвати на службу: детальне пояснення
Чи може ТЦК зупинити процес бронювання?
За інформацією юристів, територіальні центри комплектування не впливають на процес бронювання від мобілізації, однак можуть завадити йому, якщо працівник критично важливого підприємства має проблеми із військовим обліком.
Ідеться про ситуації, коли громадянин має стрічку "Розшук" у Резерв+ за порушення правил військового обліку. Тож працівників, які перебувають у розшуку, неможливо забронювати, окрім випадків, коли підприємство оборонно-промислового комплексу має право на короткострокове бронювання.
За словами адвоката Юрія Айвазяна, для того, щоб зупинити процес бронювання такого працівника ТЦК мають 72 години.
Чекати потрібно 72 години. Якщо за цей час ТЦК не подасть Вас у розшук, то бронювання повинні погодити,
– уточив фахівець.
В Міноборони заявили, що проходження ВЛК є обов'язковим для усіх військовозобов'язаних, які отримали повістку або направлення від ТЦК.
Крім того, ВЛК мають пройти колишні "обмежено придатні" або кандидати на військову службу за контрактом, які добровільно долучаються до війська. Водночас направлення на ВЛК можуть отримати й чинні військові, які зазнали поранень й потребують перегляду стану здоров'я.
В Україні посилюється контроль за дотриманням правил військового обліку. У разі несплати штрафу за порушення військового обліку можливе не лише подвоєння суми штрафу, а й блокування банківських рахунків, арешт рухомого і нерухомого майна, обмеження права керування транспортними засобами та примусове списання коштів з рахунків.