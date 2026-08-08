Час є лише до 10 серпня: юрист пояснив, чому бізнес може втратити можливість бронювання

Українські підприємства можуть зіткнутися з ризиком втрати статусу критично важливих через затримки під час розгляду документів на його продовження. Це, своєю чергою, може поставити під загрозу бронювання працівників від мобілізації.

Про це в коментарі "РБК-Україна" розповів юрист Микола Сіренко.

Чому може "злетіти" можливість бронювання?

Попри те, що законодавством передбачено розгляд документів для продовження статусу критично важливого підприємства протягом 10 робочих днів, на практиці цей процес може тривати значно довше. Через це підприємства ризикують втратити чинний статус, а разом із ним – можливість бронювання своїх працівників.

За словами юриста, офіційний строк у 10 робочих днів не враховує низку внутрішніх процедур, які відбуваються вже після подання документів.

Серед головних причин затримок він назвав:

запізнення із затвердженням та оприлюдненням оновлених критеріїв для окремих галузей;

передачу інформації між державними органами;

технічну інтеграцію даних до порталу "Дія", для якої нормативно передбачено додатковий час;

інші бюрократичні процедури, які можуть істотно збільшити фактичний строк розгляду заяв.

За оцінкою юриста, реальний термін оформлення документів може бути щонайменше удвічі довшим, ніж передбачено формально.

Окрему увагу експерт звернув на строки подання документів. За його словами, підприємства, які подадуть документи до 10 серпня, зможуть пройти процедуру за спрощеним механізмом. Водночас заявки, подані у період з 11 серпня до 1 вересня, вже розглядатимуться за новою процедурою.

Це означає, що підприємство не зможе зберегти дію попереднього статусу критично важливого на час розгляду нової заявки, що створює ризики для чинного бронювання працівників.

Микола Сіренко радить підприємствам не відкладати подання документів на останні дні.

Зокрема, бізнесу рекомендують:

подати документи до 10 серпня;

обов'язково зберегти підтвердження подання – вхідний номер, квитанцію або скриншот;

надсилати офіційні письмові запити щодо стану розгляду документів, щоб мати доказову базу у разі виникнення спорів.

За словами юриста, такі кроки допоможуть підприємствам краще захистити свої інтереси та мінімізувати ризики втрати статусу критично важливого підприємства та, відповідно, бронювання працівників.

Нагадаємо, тепер товариства з обмеженою відповідальністю можуть бронювати своїх працівників від мобілізації. Умовою для цього є наявність статусу, що підтверджує важливість компанії під час воєнного стану.