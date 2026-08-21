Скільки часу діє стара бронь після звільнення і які ризики

Змінивши роботу, працівник втрачає попереднє бронювання. І перехід на інше підприємство з правом бронювання не означає, що людина миттєво збереже статус заброньованого.

Між цими періодами, як правило, проходить кілька днів. Про це розповіла "Телеграфу" юристка АО "Марусяк і Партнери" Адріана Чвартацька.

Скільки діє бронь після звільнення

Однією з підстав для анулювання бронювання є звільнення працівника. Проте сама бронь не зникає із системи в ту ж мить, коли людина припиняє працювати.

Тож працівникам, які переходять з одного підприємства на інше, треба враховувати не лише дату звільнення та прийняття на нову роботу, а й час, необхідний для зміни інформації в системах.

Спершу роботодавець має передати інформацію про звільнення до Пенсійного фонду України, а потім вона з'явиться в реєстрі бронювання, де й відбувається анулювання.

Юристка розповіла, що зазвичай цей процес займає близько 24 годин. Через це після звільнення стара бронь ще деякий час може відображатися в системі.

Водночас варто пам'ятати, що немає гарантій, що в цей період людина залишається захищеною від мобілізації. Цього гарантованого перехідного періоду закон не передбачає, тож існує ризик отримати повістку та бути мобілізованим.

Проблема у тому, коли людина одразу наступного дня після звільнення вже виходить на нову роботу. Нове підприємство не зможе одразу подати людину на нову бронь, якщо попередня ще є в системі.

Лише коли стара бронь зникне, новий роботодавець зможе оформлювати нову через портал Дія. Її розгляд може тривати до 72 годин.

До слова, втрата бронювання можлива, якщо під час перевірки з'ясується, що людина отримала його незаконним шляхом. Проте це не означає, що одразу після цього військовозобов'язаного можуть мобілізувати.