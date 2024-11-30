Кабмін ухвалив новий порядок бронювання працівників: які нові критерії з'явилися

Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 1332, яка регламентує новий порядок бронювання працівників критично важливих підприємств. Він набере чинності з 1 грудня поточного року.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на військового адвоката та юриста Центру надання підтримки ветеранам Романа Лихачова в коментарі NV. Постанова також встановлює обмеження на кількість заброньованих працівників.

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Як буде відбуватися бронювання з 1 грудня

Лихачов зазначає, що згідно з постановою КМУ, бронюванню підлягають працівники критично важливих підприємств, чия заробітна плата не менша за 20 000 гривень, що дорівнює мінімальній зарплаті (8000 гривень), помноженій на коефіцієнт 2,5.

Щоб отримати бронювання, військовозобов'язані повинні бути на військовому обліку, мати актуальні дані про військовий облік та не бути в розшуку.

Водночас нардеп Богдан Кицак підкреслював, що важливим критерієм для бронювання є підтвердження того, що військовозобов'язаний працював на критично важливому підприємстві до 18 травня 2024 року, тобто до введення нового закону про мобілізацію.

Однак в самій постанові ця дата згадується лише для визначення кількості військовозобов'язаних працівників на підприємстві.

Кількість військовозобов'язаних працівників враховується станом на 18 травня 2024 року, у разі збільшення чисельності військовозобов'язаних працівників у відповідному державному органі, на критично важливому підприємстві, у критично важливій установі — станом на дату подання списків, зокрема для тих, які утворені після 18 травня 2024 року,

– йдеться у постанові.

Згідно з постановою № 1332, кількість працівників, які підлягають бронюванню на критично важливих підприємствах, не повинна перевищувати 50% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників організації.

Це правило не стосується категорій військовозобов'язаних, визначених в абзацах 7−14 пункту 5 нового порядку бронювання. Однак за окремим рішенням міністра оборони України, кількість заброньованих працівників може бути збільшена до понад 50%.