Зміни у бронюванні: скільки діятиме бронь у 2025 році

З 28 березня в Україні змінилися правила бронювання військовозобов'язаних. Оновлення у законодавстві впливають на підприємства й працівників, які працюють у стратегічно важливих галузях.

Постановою Кабінету Міністрів України № 360 від 28 березня вносить зміни щодо бронювання. Про це інформує 24 Канал з посиланням Юридичну Сотню.

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Що змінилося

Відтепер для комунальних підприємств (теплопостачання, водопостачання, управління відходами) максимальна частка заброньованих працівників збільшена до 75%. Раніше вона становила 50%.

Бронюванню підлягають працівники державного підприємства Міністерства оборони України "Агенція оборонних закупівель" та державного підприємства Міністерства оборони України "Державний оператор тилу". Вони можуть бути визначені критично важливими.

Який строк дії бронювання

Відстрочки, які оформлені за оновленим порядком, діють на строк, який залежить від того, який статус у підприємства:

1 рік для працівників підприємств, установ, організацій, які визнані критично важливими;

на строк дії договору чи контракту для працівників підприємств, які критично важливі для забезпечення ЗСУ, спецустанов ООН, міжнародних органів, організацій та установ;

на строк проведення мобілізації для працівників та службовців органів держвлади, держорганів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів.

Зауважимо, критично важливими можуть визначатись підприємства, установи, або організації у статутному капіталі яких більше, ніж 50% акцій належать державі або перебувають в комунальній власності. Також підприємства, де середня зарплата перевищує мінімальну у 2,5 раза.