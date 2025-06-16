Що про зловживання бронюванням священників на Чернігівщині кажуть юрист та пастори церков
- Військовий юрист підтвердив ризики зловживання бронюванням священників релігійними організаціями, які вважаються критично важливими.
- У Чернігівській області лише 60 з майже тисячі релігійних організацій можуть бронювати священників, а пастори обговорюють, кому саме варто надавати таке бронювання.
- Критично важливі релігійні організації повинні відповідати певним умовам, щоб бути визнаними такими.
Військовий юрист підтвердив, що ризики зловживання бронюванням релігійними організаціями існують. Це стало можливим після затвердження переліку організацій як "критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період".
Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал Суспільного.
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Що відомо про бронювання священників в Україні
У Чернігівській області 60 релігійних організацій і громад з майже тисячі можуть забронювати своїх священників, подавши заявку через Дію. Серед переліку "критично важливих релігійних організацій", який затвердила Державна служба України з етнополітики та свободи совісті – церква євангельських християн-баптистів "Віфанія" у Чернігові.
Військовий юрист Тарас Боровський розповів про ризики бронювання священників. Він підкреслив, що вони дійсно існують.
Можна собі уявити, що певна релігійна організація внесена до переліку, можливо, буде теоретично влаштовувати на роботу когось із військовозобов’язаних для того, щоб допомогти уникнути призову. Однак, встановити ці факти, довести та притягнути до відповідальності може правоохоронець,
– сказав він.
Пастор церкви євангельських християн-баптистів Віктор Василенко розповів, що священники можуть служити та зі зброєю в руках, якщо це не суперечить їхній совісті.
Пастор Іван Губін зазначив, що нині обговорюють, кому саме зробити бронювання. "Ми плануємо це зробити, але кожному другому ми не будемо робити бронювання. Тільки тим людям, які є членами нашої церкви", – наголосив він.
Є люди, які служать, і в нас є дуже багато пасторів, дуже багато єпископів, які з самого початку повномасштабної війни переодягнули звичні костюми пасторів і одягнули військову форму, взяли до рук зброю і пішли захищати свої домівки,
– заявив Губін.
Отже, щоб релігійну організацію визнали критично важливою, потрібно відповідати таким умовам:
- Релігійна організація не включена до переліку релігійних організацій в Україні, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.
- Місцеперебування юридичної особи – релігійної організації не знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України.
- Статут (положення) релігійної організації не втратив чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації.
- Релігійна організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій.
- У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про ідентифікаційний код юридичної особи – релігійної організації в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.
- Запис про державну реєстрацію створення юридичної особи – релігійної організації внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань не пізніше 26 грудня 2024 року.
- Релігійна організація подала звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній базовий звітний (податковий) період.