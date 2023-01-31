Загальна мобілізація: що робити, якщо вручили повістку броньованому працівнику

В Україні триває проведення загальної мобілізації і вручення повісток. Їх можуть видати навіть броньованим чоловікам.

Начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Роман Горбач розповів, що робити, якщо ви маєте бронь, але вам вручили повістку. Детальніше – далі у матеріалі.

Важливо Уряд оприлюднив новий порядок бронювання працівників під час мобілізації

Що робити при врученні повістки броньованим

За словами Горбача, військовозобов’язаний, який має бронь від призову, усі документи, котрі це посвідчують, має носити з собою. І при їхньому пред’явленні вручення повістки не буде.

Але, якщо воно вже так сталося, то зі всіма цими документами потрібно прибути до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована,

– зазначив полковник.

Хто підлягає бронюванню

Працівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування,

Працівники підприємств, установ і організацій, яким встановлено мобілізаційні завдання,

Працівники підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб ЗСУ,

Працівники підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Чи дійсні бронювання за старим порядком

У новій постанові йдеться, що бронювання, які вже надані працівникові за старою процедурою, залишатимуться дійсними протягом терміну, на який вони були надані.

Водночас у разі втрати підстав для бронювання (завершення мобілізаційного завдання, звільнення, розформування держоргану) документ анулюється.