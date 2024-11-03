Бронь від мобілізації у листопаді 2024 року: адвокатка назвала список професій

Бронювання від мобілізації мають представники певних професій. Зокрема, мовиться про держслужбовців та не тільки.

Адвокатка Тетяна Савченко розповіла, які професії мають бронь від мобілізації у 2024 році, пише 24 Канал з посиланням на УНІАН.

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Які професії мають бронь

Закон про мобілізацію від 18 травня 2024 року описує, які професії мають бронь від мобілізації.

Адвокатка Тетяна Савченко пояснила, що можуть бути заброньовані:

всі держслужбовці категорії А,

50% державних службовців категорій Б, В,

співробітники органів державної влади, Національної поліції, Антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань, прокуратури, судів, Бюро економічної безпеки.

Також під бронювання підпадають працівники критичної інфраструктури, включно зі співробітниками енергосистеми та Державною службою України з надзвичайних ситуацій.

Окрім того, бронювати робітників можуть підприємства, які виробляють і ремонтують товари військового призначення, техніку, боєприпаси.

Адвокатка додала, що питання визнання критичної інфраструктури врегульовані комплексом законів. Зокрема, одна постанова уряду визначає список підприємств критичної інфраструктури, інша – порядок визнання підприємства критичною інфраструктурою.