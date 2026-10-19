Генштаб потребує мобілізації, – прем'єр Корецький анонсував зміни до бронювання

В Україні цього тижня можуть фіналізувати оновлені правила бронювання працівників від мобілізації. Зміни спрямовані на подолання зловживань підприємствами статусом критичності та підтримку обороноздатності держави.

Як зазначив прем'єр-міністр Сергій Корецький в інтерв'ю BBC Україна, статистика останніх 6 – 8 місяців свідчить про щомісячне оформлення десятків тисяч бронювань.

На чому акцентує уряд

Якщо ця динаміка збережеться, то скоро будуть заброньовані абсолютно всі,

– попередив глава уряду.

За словами Корецького, перегляд чинних норм має змінити цю тенденцію та усунути маніпуляції у процесах надання броні. Ключовий акцент влада планує зробити на обороноздатності та забезпеченні Сил оборони, зважаючи також на потреби економіки.

Справді критичних для функціонування держави підприємств заплановані зміни не торкнуться.

Переглядаємо лише ті випадки, коли статус критичності використовують формально, щоб забронювати людей, не пов'язаних із дійсно критичною роботою,

– підкреслив прем'єр.

Оновлені критерії базуватимуться на двох ключових пунктах: обороноздатності та життєзабезпеченні країни. Корецький висловив сподівання, що механізм усунення зловживань буде готовий до кінця тижня.

Нагадаємо, 13 жовтня уряд ухвалив проєкт постанови щодо оновлення правил бронювання та створення профільного Координаційного центру, взявши час на його доопрацювання після дискусій у парламенті та бізнес-спільноті.

Вже 16 жовтня глава уряду Корецький запевнив народних депутатів, що оновлення нормативної бази не несе радикальних змін для реальних виробництв оборонно-промислового й енергетичного комплексів.