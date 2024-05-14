Бронювання від мобілізації: у Міноборони розповіли, що зміниться з 18 травня

З 18 травня набуває чинності багатостраждальний закон про мобілізацію. Зокрема, у ньому прописані певні зміни у бронюванні від мобілізації.

Держслужбовці категорії "Б" та "В" тепер бронюватимуться на 50%. Про це в етері телемарафону повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Яким буде бронювання від мобілізації

Держслужбовці, без яких державна, судова влада не зможуть функціонувати, будуть заброньовані,

– повідомив Лазуткін.

Також він повідомив що з 18 травня держслужбовці категорії "Б" та "В" будуть бронюватися лише на 50%. За словами речника, категорія "А" – це вищий корпус держслужбовців, яких зміни в бронюванні не торкнуться.

"От такі нововведення і це доволі велика кількість людей тепер підлягає мобілізації на загальних засадах, якщо ці люди є військовозобов'язаними", – резюмував Лазуткін.

Він також зазначив, що держслужбовці, які мають право на бронювання, все одно мають уточнити свої дані в ТЦК.

Хто має право на бронювання

Новий закон дозволяє забронювати осіб, які працюють на підприємствах та в установах, де встановлені мобілізаційні завдання або виробляються товари та послуги, необхідні для Збройних Сил та інших військових формувань. Втім, забронювати дозволено не більше 50% від загальної кількості військовозобов'язаних на дату подання списку.

Обмеження до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних може бути перевищене у випадку обґрунтованої потреби. До підприємств паливно-енергетичного комплексу обмеження не застосовується.

Також відомо, що за новим законом зберігається бронювання для працівників органів державної влади та інших державних установ. Це стосується працівників Нацполіції, НАБУ, ДБР, прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, суддів і осіб на штатних посадах патронатних служб, чия юрисдикція поширюється на всю територію України.