Попри бронювання можна опинитись у ТЦК: фахівці сказали, у яких випадках

Нині в України триває загальна мобілізація, втім деякі військовозобов'язані мають бронювання чи тимчасову відстрочку від призову. Разом з тим існують випадки, коли навіть заброньованих чоловіків можуть доправити до ТЦК.

У яких ситуаціях таке можливо пояснює 24 Канал.

У яких випадках можуть виникнути проблеми із бронюванням?

Юристи зауважили, про проблеми із бронюванням можуть виникнути у кількох випадках:

якщо відсутня актуальна довідка чи наказ про бронювання,

якщо дані ще не внесені до електронного реєстру,

або якщо роботодавець не завершив процедуру погодження броні.

У таких ситуаціях фахівці рекомендують завжди мати із собою оригінали чи завірені копії відповідних документів, перевіряти термін дії бронювання та заздалегідь переконатись щодо актуальності інформації у реєстрі "Оберіг".

У коментарі "ТСН.ua" адвокат Роман Ухов зазначив, що, ймовірно, військовослужбовці ТЦК будуть перевіряти наявність бронювання телефоном через реєстр. Тож він порекомендував самостійно контролювати й попередньо перевіряти свої дані у застосунку Резерв+ чи в особистому кабінеті на порталі Дія.

Важливо! Якщо дані про бронювання відсутні в електронній системі, паперові документи можуть вважатись недостатнім доказом відстрочки.

Чи можуть з бронюванням доставити до ТЦК?

Адвокат пояснив, що у разі відсутності відомостей про бронювання в електронній базі військові ТЦК можуть вручити повістку для уточнення облікових даних або ж направити на проходження ВЛК.

Водночас фахівець попередив, що військові ТЦК можуть затримати військовозобов'язаного з подальшим доправленням до центру комплектування та складанням адмінпротоколу, якщо той порушив правила військового обліку.

Хто втратить бронювання у 2026 році?

У 2026 році змінились вимоги щодо мінімальної зарплати для працівників, яких держава дозволяє бронювати.

Якщо раніше поріг зарплатні становив 20 тисяч гривень, то від 1 січня 2026 року мінімум зріс до 21 617,5 гривень. Це пояснили підняттям мінімальної зарплати.

Адвокатка Марина Бекало зазначила, що якщо підприємство не забезпечить працівникові необхідний рівень зарплати щомісяця протягом звітного кварталу, воно може втратити право на бронювання. У такому випадку працівник також втрачає відстрочку від мобілізації.

