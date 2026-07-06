Зарплата може виявитися замалою: хто може втратити бронювання

Приватні підприємства зі статусом критично важливих очікують зміни. Деякі працівники можуть втрати свою бронь.

Кого торкнуться нововведення, розповідає 24 Канал.

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Які зміни в бронюванні?

Аби отримати бронювання, середня зарплата на підприємстві повинна бути не меншою за три мінімальні зарплати. Водночас на державні та комунальні установи ця вимога не поширюється.

Тож у 2026 році для більшості приватних компаній – це 25 941 гривня, а для тих, які працюють у прифронтових регіонах, – 21 618 гривень.

У разі виявлення під час перевірки невідповідності встановленому рівню зарплат, підприємство позбавляється статусу критично важливого. Разом із цим зникне можливість оформлювати бронювання працівників.

Також продовжить діяти обмеження щодо кількості заброньованих – до 50% військовозобов'язаних працівників. Керівники впродовж 10 днів мають скоротити число заброньованих у Дії, якщо автоматична перевірка реєстрів виявить перевищення квоти.

Зверніть увагу! Підприємства оборонної сфери, енергетики та компаній, що працюють на прифронтових територіях, може бронювати до 100%.

Водночас один працівник може мати бронь лише за основним місцем роботи.

До слова, компанії не повинні мати борги зі сплати податків, інакше вони будуть позбавлені статусу критично важливого.

Також цей статус можуть отримати підприємства, які мають понад 1,5 мільйона євро сплачених податків на рік, або дохід в розмірі понад 32 мільйони євро, або ж інші визначні норми.