У Броварах на вертольоті робилося керівництво МВС: де на карті розташовується місце трагедії

Вертоліт ДСНС упав в центрі Броварів на вулиці Петлюри. За даними міського голови, авіакатастрофа трапилась біля дитячого садочка.

Очевидці розповіли біля якого садочка впав вертоліт ДСНС. Це трапилось орієнтовно о 8:10 18 січня.

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Де саме впав вертоліт ДСНС з керівництвом МВС

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що внаслідок вибуху пошкоджене приміщення садочка та прилеглого будинку.

Близько 8:10 (18 січня – 24 Канал) у Броварах поблизу дитячого садочку на вулиці Петлюри впав літальний апарат, внаслідок чого спалахнула пожежа. Від потужного вибуху руйнації зазнали приміщення садочка та один з прилеглих будинків,

– заявив Ігор Сапожко.

За даними мера, дітей, працівників садочка та мешканців прилеглих будинків оперативно евакуювали.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба пояснив на брифінгу, що дітей перевели в інший заклад:

станом на ранок 18 січня не було інформації про зниклих безвісти дітей;

тривала робота з їх ідентифікації;

з малюками працювали відповідні служби, туди приїжджали батьки, складали списки.

Де саме впав вертоліт ДСНС: дивіться на карті Броварів

На карті помітно, що на цій вулиці розташований садочок "Джерельце". Ймовірно, саме біля нього трапилась авіакатастрофа.

Мешканка Брованів Юлія розповіла ВВС, що біля місця катастрофи також є торговельний центр "Термінал".

Цей садочок "Джерельце" розташований за 100 метрів від мого будинку, на одній з центральних вулиць міста. Поруч також є ще один садок і ліцей №10,

– розповіла очевидиця.



Садочок "Джерельце" після трагедії / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

Варто зауважити, що місце трагедії за менш ніж 20 кілометрів від Києва. Зокрема, звідти до станції метро "Лісова" тільки 14 кілометрів.