Чи розглядають версію теракту в авіакатастрофі в Броварах

Внаслідок авіакатастрофи у Броварах загинуло керівництво МВС, а також мирні мешканці та діти. Наразі причина падіння вертольота ДСНС не встановлена.

На брифінгу в Броварах, який транслювали в ефірі телемарафону, заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко відповів на питання щодо версій трагедії.

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Яку причину падіння вертольота розглядають

Заступник Андрія Єрмака заявив, що Служба безпеки та Нацполіція займаються розслідуванням причин трагедії та встановлюють, чи міг це бути теракт.

І (є – 24 Канал) кримінальне провадження, згідно з яким будуть зроблені висновки, що це саме було,

– заявив Тимошенко.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Небитов розповів, що кримінальну справу вже відкрили. Щодо обставин падіння, то у поліції сказали, що наразі зарано говорити про версії. Проте генерал поліції закликав очевидців, які бачили падіння вертольота, звернутись до правоохоронців та розповісти про все, що бачили.

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За даними рятувальників, на борту вертольота було 9 осіб. З них – 6 осіб оперативної групи МВС, включно із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, а також 3 члени екіпажу ДСНС.

Відомо, що внаслідок аварії попередньо загинули всі, хто був на борту вертольота, включно з керівництвом МВС: