На Броварському напрямку окупанти частково відвели свої підрозділи у бік кордону з Росією
Джерело:фейсбук Генерального штабу ЗСУ
За даними наших ЗСУ, російські загарбники 30 березня частково відвели свої підрозділи у бік кордону з Росією.
Цю інформацію підтвердили у Генеральному штабі ЗСУ. Раніше російське міноборони заявило, що буде відводити свої війська з Київської та Чернігівської областей.
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Насправді ж на цих напрямках йдуть важкі бої. Окупанти не збираються так просто відступати. Трохи інша ситуація на Броварському напрямку.
На Броварському напрямку відзначено часткове відведення підрозділів із зайнятого окупантами району у бік кордону з Росією,
– повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Натомість продовжується накопичення окупаційних військ у районі Чорнобильської АЕС. Також російські загарбники зосереджують сили у районі об'єкту "Укриття" та зоні відчуження загалом.
"Так, зафіксовано рух змішаних колон ворожої техніки з населеного пункту Іванків в напрямку Чорнобильської АЕС", – повідомили у Генштабі ЗСУ.
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