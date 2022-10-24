Гра у "брудну бомбу": чого намагається досягти Москва новими ядерними лякалками

Росія продовжує свою гру в "брудну бомбу" і намагається вивести свою маячню на міжнародний рівень, зокрема в ООН. Такі дії росіян мають чимало прихованих сенсів.

Своїми думками щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Про те, чого хоче досягти Кремль залякуваннями "брудною бомбою" та наскільки є серйозною загроза – читайте далі.

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Росіяни продовжують розганяти тезу про те, що нібито Київ готує "брудну бомбу", при чому виносячи цю брехню на світовий рівень. Російські пропагандисти вже розмірковують, яку саме територію може охопити вибух такої зброї, а сьогодні вже міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров заявив, що буде скаржитися в ООН.

З одного боку таким чином Кремль намагається створити всі умови, аби у крайньому випадку застосувавши ядерну зброю, всі звинувачення скинути на Україну. Однак з іншого боку, такими заявами Кремль намагається відволікти увагу Заходу від військової співпраці Росії та Ірану. Саме цим питанням наразі активно зайнялися в ООН.

Ба більше, Кремль все ще намагається розколоти НАТО, розуміючи, що США та Велика Британія не просто так заявляють про готовність вступити у війну у разі катастрофічного кроку з боку Росії. Разом з тим, на фронті справи у росіян вкрай кепські, адже за даними Генштабу ЗСУ, наші захисники на Херсонщині вже звільнили 90 населених пунктів і просування не спиняється.

Тож, про нові провокації з боку Кремля та про ситуацію на фронті докладніше далі з вами і поговоримо.

Захід не повірив: реакція на "брудну бомбу" від Кремля

Учора, 23 жовтня, Кремль запустив нову провокацію. Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу обдзвонив міністрів оборони Туреччини, Великої Британії, Франції та США заявивши кожному, що нібито Україна готується до використання "брудної бомби", або ядерної зброї малої потужності. Шойгу жалівся, що нібито таким чином Україна планує звинуватити у терактах Росію, внаслідок чого від Кремля відвернуться останні його партнери. Це гарний сигнал, в Кремлі реально розуміють, що все більше країн, які ще вчора підтримували Росію, сьогодні замислюються над тим наскільки це небезпечно. І хоча звинувачення України у намірах використати "брудну бомбу" – це маячня, втім ця тема стала номер один для обговорення в Західному світі.

Якщо говорити докладніше про реакцію світу на цю російську провокацію, то почати варто саме з тих, кому Шойгу дзвонив і лякав ескалацією. Уряди Сполучених Штатів Америки, Франції та Великої Британії оприлюднили текст заяви щодо російських звинувачень про нібито можливе застосування Україною "брудної бомби". У заяві глави зовнішньополітичних відомств трьох країн запевнили, що усі дзвінки були терміново ініційовані саме російською стороною, втім жодна із країн не вірить у брехню Шойгу. Відтак, всі три країни підтвердили свою непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем триваючої російської агресії.

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Отже, жодні провокації Кремле не зменшать рішучості у допомозі Україні, навпаки такі терористичні натяки Кремля лише підштовхують наших партнерів до більшої підтримки.

Втім, тут варто зауважити кому саме дзвонив Шойгу. Якщо уважно придивитися до порядку телефонних розмов, то ми побачимо, що Шойгу спочатку дзвонив міністру оборони Туреччини Хулусі Акару, а потім кільком європейським міністрам. А тепер згадайте, що раніше Туреччина пропонувала організувати прямі переговори Росії з кількома західними країни, аби ті, за спиною України, знайшли спільне рішення щодо завершення війни. Після того, як Захід дав зрозуміти, що такий сценарій не є реалістичним, навіть президент Туреччини Реджеп Ердоган перестав піднімати це питання. Очевидно, що Кремль дуже розраховував на такий формат переговорів. Не дарма ж Росія намагається поглибити енеретичну кризу в Європі. Коли ж це не спрацювало, в Кремлі не знайшли нічого кращого, як почати шантаж з розрахунком на те, що Захід побоїться реального застосування Росією ядерної зброї і все ж почне переговорний трек. Втім, це лише одна з версій того, навіщо Кремль запустив новий фейк.

"Дістанеться навіть Польщі": як пропагандисти намагаються залякати світ

Річ у тім, що зараз російські пропагандисти активно розкручують цю тезу у медійному просторі. Пропагандисти вже розповідають про те, що нібито розробка брудної бомби в Україні вже на фінальній стадії, а Зеленський особисто просить Велику Британію надати Україні ядерну зброю для нібито провокації. Ба більше, там вже навіть вирахували, що у разі застосування такої бомби може постраждати і частина Польщі.

У Росатомі заявили, що підрив "брудної бомби" призведе до радіаційного зараження десятків тисяч людей та "вимкнення" територій із життєдіяльності на строк до 50 років. Знову ж таки натякаючи на те, що це стосується і Польщі. У міноборони Росії вже заявили, що вони вже готуються до міфічних провокацій. Мовляв, російська армія вже приведена у готовність до виконання завдань в умовах радіоактивного зараження.

Ще далі пішов прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков, який відверто заявив, що Захід звісно не вірить їх маячні, але Україна нібито хоче підірвати "брудну бомбу", звинуватити Росію, аби від неї відвернулися останні її союзники. Однак в такому разі Захід, мовляв, має розуміти, що радіоактивна хмара дістанеться і Європи. Тобто, Пєсков повторив відверто терористичні погрози зробити непридатними для життя гектари не лише українських, але і європейських територій. Водночас так само в Кремлі натякнули, що ЄС варто готуватися до нової хвилі біженців з України, в разі вибуху брудної бомби. Ще одна тактика шантажу ЄС.

Нічого приховувати: як Україна реагує на брехню Кремля

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже провів розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, під час якої обидва дійшли висновку, що Росія може шукати привід для операції під фальшивим прапором, розганяючи дезінформацію щодо "брудної бомби".

Так само Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Франції Катрін Колонною. Посадовці домовилися скоординували наступні кроки у роботі з іншими країнами та у рамках ООН і МАГАТЕ, щоби протидіяти російській брехні та відвернути будь-які операції Росії під фальшивим прапором.

Пізніше Кулеба офіційно звернувся Міжнародного агентства з атомної енергії та запросив надіслати місію в Україну, щоб спростувати вигадки Москви про нібито розробку "брудної бомби". Про це Кулеба домовлявся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Мовляв, нехай експерти приїдуть та на власні очі побачать, що жодної брудної бомби Україна не готує.

Так само напередодні і міністр оборони України Олексій Резніков поговорив з очільниками Міністерств оборони Франції, Великої Британії, США та Туреччини. У розмові Резніков розвіяв усі російські фейки, назвав це актом ядерного шантажу Росії. І так само заявив, що Україна — відкрита для будь-якої моніторингової місії. Відтак, якщо у когось виникають сумніви – вони можуть надіслати місію для перевірки.

Разом з тим, Резніков пояснив логіку такої поведінки росіян. Він запевнив, що брехня Кремля щодо "брудної бомби" – це елемент вже звичної кремлівської тактики, коли російські злочинці намагаються превентивно звинуватити у своєму злочині жертву агресії.

Резніков зазначив, що після 24 лютого Росія відкрито погрожує застосуванням ядерної зброї. Навесні вона свідомо провокувала катастрофу на Чорнобильській АЕС, а зараз шантажує світ катастрофою на Запорізькій АЕС. Її ракети створюють небезпеку для інших атомних об'єктів України. Тож, і заяви про "брудну бомбу" – це частина тієї ж тактики залякування світу, відтак світ має рішуче відповісти на такі закиди Кремля.

Ба більше, Володимир Зеленський напередодні закликав не тепріти більше таких погроз з боку Кремля. Мовляв, якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок – вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого кроку, має побачити, що світ це не проковтне.

Втім, щодо мотивів таких заяв з боку Кремля існує й інша думка. За словами аналітиків Інституту вивчення війни, Шойгу намагався сповільнити або призупинити західну військову допомогу Україні і послабити НАТО, залякуючи міністрів оборони країн з Альянсу, адже Росія зіштовхується з військовими невдачами. Тобто, Кремль розуміючи провал на фронті, намагається всіляко залякати, або ж створити всі умови, аби на Заході замислилися, а чи потрібно і надалі продовжувати підтримку, чи все ж варто схилити Україну до переговорів.

Нова лякалка після чергового провалу: навіщо Росії вигадка про "брудну бомбу"

Зверніть увагу, що напередодні, аналітики вже зазначали, що тактика завдання ударів по енергосистемі, на думку Кремля, мала спонукати українську владу витрачати всі ресурси і гроші на відновлення енергосистеми, жертвуючи підтримкою українського війська. Так само був розрахунок, що Україна вимагатиме у Заходу вже не наступальну зброю, а суто системи ППО, що послабить контрнаступ ЗСУ. Втім, допомога з боку Заходу посилюється і мова йде не лише про системи ППО, і навіть не лише про зброю, але і про іншу допомогу. Тож, Кремль намагається зайти з іншого боку – налякати Захід застосуванням ядерної зброї, яка зачепить не лише Україну.

Окрім того, Кремль, своєю брехнею про брудну бомбу, ще й намагається зірвати розслідування ООН щодо військової співпраці Росії та Ірану. Нагадаю, що Україна разом з партнерами звернулася до ООН, аби там розслідували постачання Іраном Росії дронів-камікадзе, якими Кремль нищить українську енергомережу. В ООН цю ініціативу сприйняли з усією серйозністю і заявили, що у разі доведення військової співпраці, Іран нестиме таку само відповідальність за воєнні злочини проти України, як і Росія. І Росію і Іран наразі звинувачують у порушенні двох резолюцій ООН - про Іранську ядерну проблему, яка повністю забороняє Ірану вести торгівлю зброєю, та про захист цивільної інфраструктури від терористичних актів. Отже, коли в ООН буде доведено, що саме Тегеран передає Москві дрони-камікадзе та обіцяє передати ракети, то на обидві країни чекає неабияка відповідальність. Саме тому Кремль і заговорив, що нібито Україна хоче залишити росію без партнерів.

І от сьогодні, міністр закордонних справ росії Сєргєй Лавров заявив, що Росія збирається обговорити в ООН питання про створення Україною "брудної бомби". Він стверджує, що Росія має "конкретну інформацію" про українські наукові інститути, які нібито мають технології, що дозволяють створити таку зброю. Тобто, Кремль банально намагається в ООН перевести стрілки та відволікти від іранської проблеми.

Тобто Кремль хоче закрити в ООН питання щодо іранських дронів, адже Повітряні сили все успішніше їх збивають. Ба більше, в британській розвідці певні, що росіяни почали активно використовувати Shahed, адже вже відчувають значний брак високоточних ракет. Цю інформацію сьогодні підтвердив і очільник ГУР МО Кирило Буданов, запевнивши, що Кремль вже почав використовувати стратегічний запас ракет. Однак одразу ж додав, що це значить, що росіяни ще довго будуть атакувати мирні українські міста саме іранськими безпілотниками.

Окрім того, хвиля фейків про "брудну бомбу" – це ще й спроба сповільнити наступ ЗСУ, зокрема і на Півдні. Справа в тому, що навіть погрози про підрив Каховської ГЕС ніяк не вплинули на просування ЗСУ та, відповідно, відступ росіян. Тим паче, що за словами очільника української розвідки Кирила Буданова, такий теракт нанесе більше шкоди самим росіянам. За словами Буданова, у випадку підриву російськими військами Каховської дамби окупанти лише ненадовго вповільнять контрнаступ захисників України, але Північнокримський канал і Запорізька атомна електростанція не зможуть функціонувати внаслідок розливу води.

Разом з тим, Буданов раптом заявив, що наразі росіяни лише створюють ілюзію того, що покидають Херсон, а насправді завозять туди нові військові підрозділи та готуються до оборони в окупованому обласному центрі. За словами Буданова, Кремль, звісно готує підґрунтя для згладжування реакції російського суспільства на випадок здачі Херсону, але поки не можна сказати, що "прямо зараз вони з Херсона тікають". З іншого боку, росіяни розуміють, що, якщо ЗСУ візьмуть контроль хоча б над Каховською дамбою, то їм треба буде дуже швидко покидати місто і виходити. Саме тому і готується інформаційний грунт для ймовірного відступу.

І слова Буданова підтверджують і новини з Херсона. Зокрема, так звана "адміністрація" окупованого росіянами Херсона заявила про формування територіальної оборони міста. У першу чергу це стосується тих чоловіків, які досі не виїхали з міста.

Водночас не варто тут впадати у відчай, адже навіть той же Буданов запевняє, що до кінця року Херсон точно повернеться під український прапор, попри те, що росіяни намагаються його втримати. Напередодні в ОК "Південь" повідомили, що на Херсонщині вже звільнено 90 населених пунктів і просування ЗСУ продовжується, отже росіяни, зрештою, можуть опинитися просто затиснутими в самому Херсоні.

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