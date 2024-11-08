Забруднення повітря в Україні: в Укргідрометцентрі прокоментували ситуацію

Повідомлення про нібито транскордонне перенесення пилу в Україну є некоректним. Насправді це атмосферна вологість, яка є дуже високою в Україні.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на публікацію Українського гідрометеорологічного центру.

Дивіться також Мінлива хмарність, туман і невеликий дощ: прогноз погоди в Україні на 8 листопада

Ситуація із повітрям в Україні

Нібито висока концентрація аерозолів означає, що переноситься хмара забрудненого повітря і пил. Але досвідчені метеорологи одразу проаналізували, який саме це аерозоль. І це ніщо інше, як крапельки води. Отакої! Так, завислі в повітрі крапельки води супутники "бачать" так, як і пил,

– пояснюють синоптики.

За даними Укргідрометцентру, ці крапельки води є ні чим іншим як атмосферною вологістю, яка наразі доволі висока в Україні, тож коли вона сягає 100% це означає, що повітря більше не може містити вологу у вигляді пару і вона конденсується в краплинки й утворюється серпанок та туман, які погіршують видимість.

Зазначається, що туман із високою завчасністю прогнозувався в нічні та ранкові години у західних областях країни. Він також спостерігається на території Польщі. А тому ніякого транскордонного перенесення пилу немає, це перенесення вологого повітря та утворення серпанку і туманів.

Чому у Києві погіршилась якість повітря

Причиною фахівці називають такі ж синоптичні умови, які й призвели до утворення серпанку на Київщині – повітря притиснене високим тиском антициклону до землі, в ньому накопичуються дрібні крапельки води, майже повністю відсутнє перемішування повітря поблизу поверхні,

Тому, за словами синоптиків, будь-які викиди в місті залишаються біля землі та накопичуються. Насамперед – це викиди транспорту, що підвищили локально концентрації діоксиду азоту. Чітко прослідковується на супутникових знімках Sentinel.

Показники повітря в Україні / Фото Укргідрометцентру

Це стандартні сезонні процеси, коли розпочинається період туманів. Тож основне – нагадуємо водіям західних областей найближчої ночі та вранці бути особливо обережним та уважними на дорозі під час погіршення видимості спричиненої туманами,

– додають в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, КМДА повідомляла, що у Києві фіксується підвищення концентрації зважених частинок, тобто пилу, у повітрі. Ймовірною причиною погіршення стану повітря називали транскордонний вплив, перенесення пилу з території Європи.