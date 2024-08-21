У російському Брянську та Бєлгороді пролунали вибухи: росіяни пишуть про "збиті" дрони
У російських містах Брянськ та Бєлгород лунали вибухи. Росіяни традиційно почали писати про "збиття" безпілотників.
Губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що нібито російські військові протягом години виявили та збили 7 безпілотників, пише 24 Канал.
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Що відомо про вибухи в Брянську
У місцевих телеграм-каналах пишуть, що в Брянську "бахнуло знатно" та публікують кадри, на яких чутно звуки вибухів.
Гучно в російському Брянську: дивіться відео
Традиційно губернатор Богомаз заявив, що нібито постраждалих та руйнувань немає, проте оперативні та екстрені служби працювали на місці.
Яка ситуація в Бєлгороді
У російському Бєлгороді після оголошення повітряної тривоги також почули вибухи. Росіяни вже навіть показують нібито "уламки збитих повітряних цілей", проте губернатор Гладков ситуацію ніяк не коментував.
Буцімто уламки в Бєлгороді /фото росЗМІ
У російських пабліках писали, що працювало російське ППО, а також, що уточняють інформацію про наслідки на землі.
Вибухи у Бєлгороді: дивіться відео
Варто зауважити, що у Росії після операції ЗСУ в Курській області вирішили створити угруповання військ "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ". Воно буцімто буде захищати прикордоння та відбивати атаки.