Одним із "диверсантів" під Брянськом є Денис Нікітін: що про нього відомо

У мережі оприлюднили відео "Російського добровольчого корпусу" у Брянській області, який стверджує, що перейшов кордон Росії та України. Одним із "диверсантів" виявився Денис Нікітін.

Денис Нікітін переїхав у 2017 році до України. Про це інформує 24 Канал.

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Що відомо про Дениса Нікітіна

Так, у відео "Російського добровольчого корпусу" із Брянської області знявся командир підрозділу Денис Нікітін. Раніше в одному з українських репортажів чоловік назвав себе москвичем у другому поколінні та заявив, що воює за Україну.

Також Нікітін розповів, що у Росії його неодноразово затримували, а його бійці підпалювали офіс "Єдиної Росії". Згодом він виступив у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна", де заговорив про звільнення Росії через звільнення України.

Видання Vice назвало Нікітіна "неонацистом, хуліганом, бійцем змішаних єдиноборств, підприємцем та прихильником ультраправої ідеології". Чоловік відмовив в інтерв'ю цьому ЗМІ і заявив, що припинив спілкування з журналістами, оскільки його "дістали упереджені репортажі, нісенітниця та відсутність професіоналізму".



Як виглядає Денис Нікітін (зліва на фото) / росЗМІ

Заява Нікітіна з Брянської області

У мережі опублікували відео, яке знято на тлі фельдшерського акушерського пункту у Брянській області. На ньому "Російський добровольчий корпус" (підрозділ російських добровольців, які воюють за Україну) заявляє, що вони хочуть показати співвітчизникам, що надія є, і що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом.

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