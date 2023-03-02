Одним із "диверсантів" під Брянськом є Денис Нікітін: що про нього відомо
У мережі оприлюднили відео "Російського добровольчого корпусу" у Брянській області, який стверджує, що перейшов кордон Росії та України. Одним із "диверсантів" виявився Денис Нікітін.
Денис Нікітін переїхав у 2017 році до України. Про це інформує 24 Канал.
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Що відомо про Дениса Нікітіна
Так, у відео "Російського добровольчого корпусу" із Брянської області знявся командир підрозділу Денис Нікітін. Раніше в одному з українських репортажів чоловік назвав себе москвичем у другому поколінні та заявив, що воює за Україну.
Також Нікітін розповів, що у Росії його неодноразово затримували, а його бійці підпалювали офіс "Єдиної Росії". Згодом він виступив у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна", де заговорив про звільнення Росії через звільнення України.
Видання Vice назвало Нікітіна "неонацистом, хуліганом, бійцем змішаних єдиноборств, підприємцем та прихильником ультраправої ідеології". Чоловік відмовив в інтерв'ю цьому ЗМІ і заявив, що припинив спілкування з журналістами, оскільки його "дістали упереджені репортажі, нісенітниця та відсутність професіоналізму".
Як виглядає Денис Нікітін (зліва на фото) / росЗМІ
Заява Нікітіна з Брянської області
У мережі опублікували відео, яке знято на тлі фельдшерського акушерського пункту у Брянській області. На ньому "Російський добровольчий корпус" (підрозділ російських добровольців, які воюють за Україну) заявляє, що вони хочуть показати співвітчизникам, що надія є, і що вільні російські люди зі зброєю в руках можуть боротися з режимом.
Нікітін під Брянськом: дивіться відео
"Українська ДРГ" у Брянській області: що відомо
- 2 березня губернатор Брянської області Росії повідомив, що в область нібито зайшла українська ДРГ та схопила в заручники мирних жителів і буцімто "обстріляла автомобіль, вбивши людину й поранивши дитину". Однак ця інформація не відповідає дійсності.
- Заступник глави ОП Михайло Подоляк назвав історію про українські ДРГ у Росії – абсолютно свідомою класичною провокацією.
- У коментарі 24 Каналу представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, те, що зараз відбувається на території держави-агресорки – внутрішньоросійський конфлікт і продовження дестабілізації всередині Росії, яка почалася після нападу Росії на Україну.